（中央社倫敦15日綜合外電報導）英國反對黨工黨展開推翻首相強生行動，呼籲國會議員支持對強生為首內閣發動不信任投票，並團結支持由工黨黨魁柯賓籌組看守內閣，防止英國無協議脫歐。

強生（Boris Johnson）承諾無論有無達成協議，英國都將在10月31日離開歐洲聯盟，為國會攤牌設定舞台。許多國會議員反對在沒有過渡協議情況下脫歐。

柯賓（Jeremy Corbyn）致函在野黨領袖和幾位與強生意見相左的資深保守黨員表示，由他組成的「嚴格限時」臨時政府，將會延後脫歐並舉行大選。

他說，工黨其後將在大選中力倡就脫歐條件舉行第2次公投，其中也會包括英國是否應該續留歐盟的選項。

柯賓表示：「（強生領導的）這個政府沒有獲得無協議脫歐的授權，2016年舉行的公投也沒有授權無協議脫歐。因此，當我們有自信能獲得成功時，就會儘早把握機會提出不信任動議。」

唐寧街（Downing Street）首相官邸發言人表示，柯賓是在蔑視2016年公投結果，「柯賓認為人民只是僕人，政客可以撤銷他們不喜歡的公投結果。」

英國國會將於9月3日結束夏季休會，回到議場就脫歐議題展開攻防，也將決定這個世界第5大經濟體的未來命運。工黨發言人表示，國會恐在幾天後面臨挑戰。（譯者：吳昇鴻/核稿：劉學源）1080815