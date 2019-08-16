「過敏」在許多家長的觀念中，不是特別嚴重的疾病，但若預防工作不完全，小心讓寶貝一輩子受過敏所苦！彰化基督教醫院兒童胃腸肝膽科盧芳廷醫師表示，若觀察到寶寶有長期腸胃、消化方面的困擾，比如食量久久未增加、易拉肚子、脹氣等，都很可能是腸胃過敏誘發的問題，建議家長應及早著手預防工作，避免讓過敏陪伴寶寶長大，嚴重過敏者甚至需長期追蹤治療，非常辛苦。

腸胃道過敏影響寶寶食慾 吸收差 不利長期成長發育

一歲以下的寶寶，過敏症狀可能由腸胃道表現。因寶寶的腸胃道黏膜尚未發育完整，接觸到過敏原就可能導致黏膜受傷，一些消化道敏感症狀就會找上門，例如寶寶易脹氣、拉肚子、溢吐奶等，嚴重者可能出現血便。這些症狀會讓寶寶食慾下降，或因吐奶而吃不好，導致營養攝取不足，長期下來身高體重的發育肯定不理想。

盧醫師叮嚀，孩子對於過敏的反應，會隨年紀增長有所不同，不見得會一直在同部位表現，除腸胃外，後續還可能延伸到皮膚與呼吸道，出現異位性皮膚炎、異位性鼻炎、氣喘等症狀，需要長期的控制與保養。但爸媽也不用過於擔心，當發現寶寶出現過敏徵兆時，可諮詢醫師排除可能接觸的過敏原，需要時以藥物輔助，便有很大機會能得到改善，尤其要把握三歲前的預防關鍵期，切勿掉以輕心！

預防寶寶過敏 飲食是一大重點

欲幫助孩子防止過敏上身，可從「環境」與「飲食」著手。環境部分，可注意家中清潔、把關濕度，避免孩子接觸塵蟎、灰塵等過敏原；做好居家環境清潔外，調整飲食也是不可忽略的環節，媽媽最好以哺餵母乳為首選，因母乳含有豐富營養素及抗體，可提高孩子對過敏的防禦力。但若媽媽因特殊狀況無法繼續哺餵，建議可使用「部分水解蛋白配方」銜接，亦有預防過敏的效果。因牛奶蛋白本身即可成為一種過敏原，運用「部分水解技術」將蛋白質水解後分子變小，進入孩子體內後較不會引起不必要的過敏反應。

不是每個水解品牌都有效 精準切斷刺激片段是關鍵

市面上水解品牌非常多，如何選擇是一大難題。盧醫師分享，家長挑選時可注重幾個要點，像是該廠牌是否具大規模臨床實證？有沒有經歷長時間追蹤？真正精準的水解技術，能找到容易致敏的蛋白質片段，將其切斷後，轉化為溫和片段，慢慢訓練免疫系統培養耐受性，才能有效降低未來過敏被誘發的機率。

盧醫師呼籲，過敏一旦誘發，對寶寶健康影響重大，站在「預防勝於治療」的立場上，家長們應及早做好準備，幫助寶寶穩定健康體質，不可輕忽過敏威力。