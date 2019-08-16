（中央社東京16日綜合外電報導）日本皇室秋篠宮文仁親王夫婦與兒子悠仁親王一家三口，今天啟程前往不丹訪問，由於文仁與悠仁分別是皇位繼承的前兩順位，所以必須分別搭乘不同航班，分散風險。

日皇德仁5月即位後，由於並無兒子，女兒敬宮愛子內親王在現行規定下無法繼承皇位，目前有繼承資格僅3人，分別是53歲的秋篠宮文仁親王（德仁弟弟）、12歲的悠仁親王（文仁兒子），及83歲的常陸宮正仁親王（德仁叔叔）。

日本放送協會（NHK）報導，文仁今天與妻子紀子、兒子悠仁前往不丹訪問。悠仁今年春天進入御茶水女子大學附屬中學就讀，對正在放暑假的悠仁來說，這是他第一次的出國旅行。

悠仁在紀子陪同下，日本時間上午11時從羽田機場的登機門登機前往不丹。面對在場守候的媒體記者祝福一路順風，悠仁微笑點頭致意。

在悠仁與母親登機後，文仁從另外一個登機口搭乘另一個航班前往不丹。

宮內廳談到文仁與悠仁父子分乘不同民航機時表示，「這是為了避免（皇位繼承）第一順位與第二順位搭乘同班飛機的風險」。

文仁一家三口將前往拜會不丹國王，還將觀看不丹國術射箭及參觀牧場，了解不丹傳統文化與豐富自然環境，預計25日返回日本。

宮內廳說，在悠仁人格教養的形成過程中，前往國外訪問增廣見聞是很重要的事。

日本產經新聞報導，宮內廳表示，這次是平成年代以來，首次有皇位繼承前兩順位的皇族成員一同出訪海外。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1080816