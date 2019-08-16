（中央社記者劉世怡台北16日電）新北巿曹姓男子被控在酒吧前持西瓜刀連砍梁姓男子頭部二刀等，一審依重傷未遂罪判刑2年8月。二審今天認定曹男有殺人犯意，以銳利新刀揮砍致傷勢非輕，以殺人未遂罪判5年半。

依據二審台灣高等法院公布的判決書指出，曹傑與梁男是朋友，曹傑不滿梁男與他的前女友交往，以及梁男曾試圖衝撞他的前妻，於去年2月初購買西瓜刀，並在同年2月5日晚間於梁男常出沒的飛鏢酒吧前等待。

曹傑當天深夜看到走出酒吧外抽菸，立即持刀砍向梁男，梁男阻擋奪刀不成，頭部遭砍傷後逃跑，曹傑一路追砍，梁男又遭砍傷頭部，兩人一度拉扯。曹傑發現梁男頭部大量流血，路邊攔計程車逃離。梁男聯繫友人報警並被及時送醫急救，撿回一命。

一審法院依重傷未遂罪，判曹傑2年8月，經上訴由二審台灣高等法院審理。

二審審理期間，曹傑主張他沒有殺人犯意，只想傷害對方而已；被害人梁男則說，曹傑追砍時以台語喊了幾次「給你死」。

二審指出，曹傑為廚師，偵查時供稱，因為工作關係，肉塊要解凍很耗時，所以買西瓜刀來切硬的肉塊，由此可知，這把西瓜刀，為刀鋒銳利的全新刀具，造成被害人頭部刀傷長10公分、腹部傷勢更深及肌肉層，可見曹傑是以相當的力道揮砍。

二審認定，殺人未遂與重傷未遂的區別，應以加害人有無殺意為斷，下手情形為審究犯意重要參考。

二審審酌曹傑不思理性處事，以銳利西瓜刀，朝被害人頭部及身體揮砍，造成非輕傷勢，至今未達成和解，僅在一審時口頭說抱歉，改依殺人未遂罪，判刑5年6月，還可上訴。（編輯：張銘坤）1080816