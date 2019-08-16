（中央社洛伊沙巴16日綜合外電報導）在東非國家肯亞或非洲各地，世界最高哺乳動物長頸鹿的數量正悄悄地驟減，專家指出，牠們正面臨無聲滅絕危機。

國際自然保育聯盟（IUCN）掌握的數據顯示，1985年至2015年間，非洲大陸的長頸鹿數量大減40%，已經略低於10萬頭。

但不像大象、獅子和犀牛族群銳減受外界高度關注，較少人會注意到長頸鹿數量危機。

法新社報導，IUCN長頸鹿專家芬尼西（JulianFennessy）說：「長頸鹿是一種大型動物，你可以很容易在國家公園和保育區看見牠。這可能會製造一種錯誤印象，認為這個物種狀況良好。」

長頸鹿在非洲中部和東部區域數量下降速度更快，盜獵、棲地遭破壞和地區衝突是導致這種溫和生物族群驟減的主因。

IUCN指出，截至2018年的過去30年左右，肯亞、索馬利亞和衣索比亞的網紋長頸鹿（Reticulatedgiraffe）數量銳減60%。

同時，努比亞長頸鹿（Nubian giraffe）數量悲劇性大減97%，這個罕見物種幾乎要完全滅絕。

非洲中部更偏遠地區，柯多方長頸鹿（Kordofangiraffe）數量也減少85%。

2010年，長頸鹿被國際自然保育聯盟瀕危物種紅色名錄（IUCN red list）列為「無危」（Least Concern）動物。但到了2016年，長頸鹿被列為「易危」（Vulnerable）物種，讓許多人相當吃驚。

聖地牙哥動物園保育研究所（San Diego ZooInstitute for Conservation Research）史黛西-道茲（Jenna Stacy-Dawes）說：「這即是我們談到長頸鹿面臨無聲滅絕的原因。」（譯者：葉俐緯/核稿：陳彥鈞）1080816