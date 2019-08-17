居家地毯、門口的腳踏墊，甚至是近年竄紅的珪藻土地墊，都是常見的家飾用品，除功能性外，亦兼具美觀及實用性，是近年居家市場熱門產品，但千萬也別忽視了這些地墊類型產品清潔的重要性，其中曬太陽晾乾是大忌，會破壞物品。

地毯有多種材質，包含布織、毛料、塑料混合等，在清潔方式上，為了避免洗刷時造成地毯有掉毛、褪色或毀損的狀況發生，信義居家建議，一般清潔時，使用吸塵器處理即可，若有局部特別髒汙，則可用小蘇打粉加水稀釋，或是溫和類型的清潔劑，噴在汙垢處後輕輕刷洗，再以紙巾或乾抹布按壓來吸乾水份；若髒汙範圍大，建議直接送洗，或找專業廠商處理，較不用擔心洗壞的問題。

有小孩的家庭常見的巧拼地墊、遊戲軟墊，除用吸塵器清潔外，也可直接以清水刷洗後蔭乾，信義居家提醒，忌使用清潔劑，以免化學成分侵蝕地墊，同時也避免直曝於陽光下晾乾，較不易導致巧拼發生脆化狀況。

擺放在浴室門外的腳踩地墊，因潮濕關係，容易藏污納垢，但清潔方式則相對簡單，除直接刷洗外，也可放進洗衣袋後丟入洗衣機清洗，然因地墊相對較髒，不宜與一般衣物混和洗，應單獨丟進洗衣機處理。

珪藻土地墊因可吸水又能調節濕氣的特性，是近幾年很紅的產品，信義居家表示，清潔珪藻土地墊時只要擦掉表層髒汙就好，若有明顯髒汙處，可用濕抹布對表面清擦，切勿用水或清潔劑直接沖洗，因地墊吸收過多的水份可能龜裂甚至變形，清潔劑更有可能影響地墊的吸水性，若是濕抹布擦不掉的污垢，可用科技海棉擦拭，並避免以直曬太陽方式曬乾，應採取自然風乾方式較適合。