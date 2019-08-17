看好台灣商辦市場潛力，美國第2大獨角獸WeWork今年進駐台北；而全球最大共享辦公室IWG集團也已耕耘多時，這些業者正為商辦產業帶來新面貌。

緊鄰著捷運旁的商辦大樓，沒有顯著公司門牌，1樓正在舉辦小型座談會，捨去高聳講台，讓講者與聽者的距離靠近，宛如氣氛輕鬆的分享聚會；走上2樓，進入眼簾是1座咖啡吧台以及2、3個吧枱桌與高腳椅，一群人在開會討論，另一側則放置大長桌與小方桌，坐著專注敲打鍵盤的年輕人。這是近年來在台灣商辦市場吹起共享辦公室的典型場景。

全球最大共享辦公室IWG集團，在台灣已深耕11年，公司統計在台滲透率僅7.5%，足見國內市場仍存在龐大商機，因此今年喊出在台擴張速度要倍數成長，在高雄評估3據點。而全美市值第2大的獨角獸WeWork，在今年落腳台灣，首站據點選在競爭激烈的信義區。

共享辦公室業者爭相卡位布局，已成為推升商辦行情的主力之一，去年進入台灣市場的新加坡共享辦公室JustCo台灣總經理陳兆慶指出：「台灣如同一塊處女地，等著開發。」可以想見，在這股全球共享浪潮中，未來國內整體商辦面貌將可能被改寫。

其實商辦是很傳統、古老又穩定的行業，交易模式還停留在20、30年前，不過，陳兆慶分析，隨著科技進步，帶來新型商業模式例如無人商店、金融科技FinTech，進而衍伸出新世代工作型態，推動商辦產業運用科技創造出共享經濟；眼前所及的是，亞洲的商辦產業正在被革新中，這是既明顯也擋不了的趨勢，而台灣還在啟蒙階段。

目前常見的共享模式是，業者規畫一定比例的公共空間，免費提供咖啡與零食點心、無線網路，以及大小不一的辦公桌；另外，還會設計具有隱私獨立的辦公室與會議室，承租方式按照人數、使用坪數與使用次數計算。

以JustCo為例，是算人頭承租費用，以位於台北市敦化北路的宏泰大樓為例，獨立辦公室每月每人租金1萬元，如果是在公共空間辦公桌，每人每月5000元。而IWG集團則不論是獨立辦公室或公共區域辦公桌，都是按坪計費；特別的是，承租時間可用「幾天」、「幾週」、「幾個月」的超短期方式，收費價格依據當地市場行情。此外，IWG與WeWork也針對工作地點不定的辦公者（如自由工作者），提供會員制度，每月繳交會費也可以享受服務與空間。

陳兆慶說，企業或個人要找到合適的辦公大樓並不容易，要找房東議價，如果現有格局不是你想要的，還要找人重新裝潢設計，很麻煩繁瑣；但類似的痛點，在共享辦公室則可以一次解決。

更大吸引點在於，可以替企業主節省成本。假設1坪租金2000元，承租200坪等於1個月租金40萬元，同時還必須負擔管理費、水電費、網路費、清潔費等，整個加起來可能1個月要花50、60萬元。「但是進入共享辦公室，我們可以提供會議室、彈性辦公桌，等於客戶實際承租空間可以縮小；另外，管理費、水電費與網路費等不用額外負擔。換句話說，一次有capex savings（資本支出節省）跟open saving（營運費用節省）。」陳兆慶估計，3、5年下來，至少可以比傳統租賃方式節省2~4成費用。

除了租金收入外，商辦大樓內建的公共空間與零食茶水間，也成為共享辦公室收取租金的管道之一。以JustCo為例，拿出30~45%比率作為公共空間，仍是可以獲利，關鍵就在於公共空間引進外部咖啡店，並向咖啡店收取租金，或者公共會議室也能拿出來按時出租，成為另一筆營收。JustCo已設定目標，要在明年底開辦5、6個據點。

IWG旗下品牌雷格斯（Regus）台灣區總經理許恒豪表示，IWG集團正積極倡議將共享轉變成行動辦公，用戶可以免費使用IWG全球3300個據點，將共享變成大平台。如果，租戶規畫與家人去東京玩5天，原本要向公司請假5天，如果這5天當中可以在雷格斯東京據點辦公，實際只需請兩天即可，「某種程度上，我們把不動產變成動產」。

憑藉著在全球據點密集度最高，IWG也衍生出另一項服務─虛擬辦公室，也就是雷格斯據點的前台人員，可以協助在其他國家的企業處理當地郵件、接聽來電與接待，等於是企業將海外簡單行政工作，發包給雷格斯。

IWG集團採用多品牌策略，將客群細緻分類，旗下共有6大品牌包括Basepoint、HQ、No.18、Signature、Spaces與Regus，目前只有後兩個品牌進駐台灣。現階段IWG在台灣共有13個據點（Regus 11個、Space 2個），今年擴張面積將倍增並往新城市高雄布點。

儘管共享辦公室在全球興起浪潮，但不是人人打著「共享旗幟」就能賺錢，WeWork日前公布去年度業績，營收從2017年的8.86億美元成長至18億美元，不過虧損也從9.33億美元擴大至19億美元。IWG集團2018年業績，獲利1.05億英鎊，不過較前年度衰退7.89%；未上市櫃的JustCo則是宣稱有獲利，但在擴張速度謹慎。

共享辦公室看似進入門檻低，卻是資金高、競爭激烈的行業，然而不論如何，許多業者已將目光轉向台灣，屆時會掀起什麼樣的商辦革命，正拭目以待。」