（中央社記者劉建邦台北17日電）台北市警察局為讓民眾了解詐騙手法，推出「透視詐騙」動畫微電影，影片提及，詐騙是所有犯罪事件排名第四，像年輕人易遇到購物詐騙、長輩則是被假冒公務機關人員誆騙居多。

北市警局今天表示，詐騙手法日新月異，像年輕人常遇到購物詐騙、中年人常遇投資詐騙為多數、銀髮族容易被假冒公務機關的歹徒詐騙，此外，網路交友詐騙也頻傳。

市警局為讓民眾了解詐騙集團手法，特別製作「透視詐騙」動畫微電影，盼透過圖像、動畫，迅速宣導各種防範詐騙知識，讓民眾在最短時間了解詐騙手法。

「透視詐騙」微電影內容提及，過去都是以簡訊、電話詐騙，目前則是假冒公務機關人員居多，影片內容講述詐騙集團手法及流程，而根據統計，詐騙是在犯罪事件中排名第四，但被害人數則是排名第二。

北市警局指出，一名住在中正區的83歲老婦日前報案指稱，接到檢察官來電，對方供稱她涉及刑案，要查扣銀行、郵局存款，為避免帳戶遭凍結，老婦先提供所有帳戶資訊，此外，對方還以偵查不公開為由，要求老婦到銀行臨櫃提款時，供稱因友人需周轉為由打發行員，並恐嚇若告知行員案情，會立即遭逮捕。

所幸最後由員警主動陪同老婦前往銀行及郵局確認帳戶內金額，才順利攔阻老婦遭騙。

北市警局呼籲，家人多關心與注意，就能減少長輩被詐騙及財產損失；想觀賞反詐騙動畫微電影，可至YouTube搜尋「透視詐騙」。（編輯：李錫璋）1080817