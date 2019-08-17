▲（圖／記者王柏文攝，資料照片）
▲高鐵延伸到宜蘭能解決雪隧塞車問題？包正豪認為，欠缺大腦的政府官員永遠「不願意多花 10 分鐘思考問題根源在哪裡」。（圖／記者王柏文攝，資料照片）

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花東地區號稱是台灣的「後花園」，擁有好山好水的自然風光，但交通問題似乎始終是難以解決的瓶頸，即便雪山隧道開通之後，塞車夢魘仍是揮之不去。日前宜蘭縣府發聲希望高鐵延伸到宜蘭，改善宜蘭對外交通。對此，淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪表示，欠缺大腦的政府官員永遠「不願意多花 10 分鐘思考問題根源在哪裡」。

包正豪昨（16）日在臉書發文表示，雪隧通車那年，他到淡江蘭陽校園任教，一直到今天。經他實地觀察，平日是週五湧現車潮，週末則是嚴重塞車。暑假期間，每天塞，但塞車模式一樣，早上南下塞，下午北上塞。

對於縣府想要用高鐵解決塞車現象，包正豪批評，欠缺大腦的政府官員，永遠都是把人民的納稅錢，當成取悅選民的工具，卻不願意多花 10 分鐘思考問題根源在哪裡！

包正豪解釋，「高速鐵路到宜蘭，可以紓解車流」，聽起來很有道理，但是國道五號塞住的車是哪來的？是宜蘭本地人，還是雙北為主的觀光客？包正豪解答，很明顯是觀光客，不然不會早上南下塞，下午北上塞。

包正豪進一步分析，觀光客現在就知道雪隧很會塞，為什麼還非要開車，不搭國道客運 50 到 70 分鐘就從台北到宜蘭？「所以觀光客是賤骨頭？」

包正豪強調，「觀光客又不是白癡」，他們當然知道搭客運又省錢又省時。堅持自己開車的原因是：到礁溪/宜蘭/羅東/蘇澳轉運站或火車站後，他們要去哪個景點都不方便，只能忍受前段塞車，然後換得在宜蘭觀光的便利。

包正豪最後結論，「親愛的豬頭官員們，現在知道問題在哪裡嗎？」解決宜蘭假日的景點交通接駁問題，搞高鐵沒用，宜蘭還是會塞車的，因為沒解決根源問題。（編輯：倪浩軒）

▲（圖／翻攝自包正豪臉書）
▲包正豪臉書發文全文。（圖／翻攝自包正豪臉書）

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