（中央社記者唐佩君布魯塞爾17日專電）香港抗爭情勢延燒，中國警告不會坐視不管，更調動武警部隊集結深圳。北京磨刀霍霍恫嚇示威群眾，但歐洲在貿易利益及區域合作考量下，顯得謹慎發聲。

香港民眾「反送中」抗議行動進入第11週，警民對峙愈趨激烈，中國國務院港澳辦8月12日表示出現「恐怖主義」苗頭。人民日報同日釋出「大批武裝警察車隊深圳集結」影片。

8月15日中國駐英國大使劉曉明說，如果形勢進一步惡化成（香港）特區政府無法控制的動亂，那麼中央政府不會坐視，「我們有足夠的辦法和能力迅速平息動亂」；另指控某些外國勢力煽動香港暴力示威。

相較美國包括總統川普、眾院議長裴洛西（NancyPelosi）、參議院共和黨領袖麥康奈（MitchMcConnell）、甚至前美國副總統、民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）都表態關注，歐洲政界顯得謹慎發聲。

雖然約有20名法國國民議會議員關注香港公民運動，他們8月8日透過公開信批評，當攸關世界平衡的重要事件發生、應該有所回應時，法國政治階層的緘默反而相當刺耳。

直至香港警民激烈衝突，擴大至機場停飛以及中國展示武力緊張情勢下，西方媒體廣泛報導北京出手可能性上升，英國首相強生（Boris Johnson）發言人8月12日表示，英對香港近來的暴力事件感到擔憂，並希望各方冷靜進行建設性對話。德國總理梅克爾（AngelaMerkel）8月14日則呼籲以對話解決問題，並盡一切努力避免暴力。

法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）8月14日呼籲香港當局重新展開對話，以找到和平化解危機的方法，終結暴力升高局面。

這些國家雖然言語多屬外交辭令，但相較其他歐洲國家起碼有所表態。歐洲近年雖對中國戒心漸高，但在經貿利益及區域合作考量下，仍是多數歐洲國家爭取的市場，多數國家領袖避免公開評論中國。

中國是歐盟第2大貿易夥伴，僅次於美國，擴大商機一直是歐洲的主調，中國已藉「一帶一路」投資取得部份國家國際政治的支持，再加上歐洲重視的「巴黎氣候協定」、「伊朗協議」及反「單邊貿易主義」等項目下，歐洲期待與中國有更多合作，自然不易發出嚴厲批評。

除非香港情勢進一步惡化，短期內歐洲對中國視為內政的香港議題可能會持續觀望。（編輯：林憬屏）1080817