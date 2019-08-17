NOWnews 今日新聞

振興三倍券怎麼用？9大Q&A懶人包報你知
行政院規劃推出「振興三倍券」，行政院長蘇貞昌今（2）親自主持記者會，說明三倍券方案，民眾拿1000元換3000元振興三倍券。三倍券要怎麼拿？又要怎麼用？《NOWews》幫你整理使用方法9大QA。一、誰
佛洛伊德之死延燒！川普全國演說：不排除派重裝軍隊治亂
美國明尼蘇達州明尼亞波利斯市的非裔人士佛洛伊德，遭白人警察壓頸致死一事，導致全美多地連日騷亂。總統川普週一（ 1 日）傍晚於白宮玫瑰園舉行記者會，強烈建議各州州長動員國民警衞軍制亂，否則不排除要派兵介
口罩環保危機3／廢棄後焚化最單純？可考慮收回轉能源化
基於感染風險考量，加上口罩不織布材質也是塑膠的一種，無法自然分解，目前無論用完被當做醫療廢棄物處理，都是依一般垃圾處理，最後送進焚化爐焚燒。雖然這樣可以避免病毒感染風險，但直接燃燒口罩還是會造成空汙對
口罩環保危機5／不讓你亂扔口罩！押金制可解決問題？
環保署規定，一般民眾使用的口罩是循一般垃圾清運，最後再由焚化爐處理，並不建議口罩回收；公衛學者則認為，如正確丟棄口罩才是比較重要的課題，「不要亂丟也是防疫文明的一部分！」無論口罩送焚化廠或回收再利用，
即時