（中央社記者沈朋達香港17日電）香港「反送中」示威者今天下午舉行「光復紅土」遊行，晚間5時許在地鐵黃埔站結束，發起人呼籲群眾散去，現場未如以往發生警民衝突，但有部分示威者轉往旺角包圍警署。

「光復紅土」遊行今天下午3時30分左右，從紅磡海心公園出發，現場有數千名身著黑衣的示威者，行進時高喊「時代革命，光復香港」和「五大訴求，缺一不可」等口號。

遊行終點在地鐵黃埔站A出口，由於距離很短，隊伍下午4時30分時已到達終點。遊行申請人李軒朗在現場表示，今天遊行的主要訴求，是抗議過多的中國大陸遊客，影響該區居民生活；但同時，也不忘反對修訂逃犯條例的5大訴求。

主辦單位在終點附近廣播，表示警方發出的不反對通知書只到傍晚5時30分，呼籲示威者盡快離去。現場有示威者仍在終點附近逗留，但並未築起路障，或與警方發生衝突。

此外，有約百名示威者脫離原訂路線，前往馬頭圍道，向建制派政黨「民建聯」的九龍城支部丟擲雞蛋，期間並未見到警方前來制止。

另有一批示威者在抵達遊行終點後轉往旺角，聚集在旺角警署對面馬路，持雷射筆射向警署與在外圍部署的防暴警察，並在太子道西築起路障。

晚間7時許，警方在旺角兵分多路，快速清場，而示威者也隨即四散離去，清場行動在7時45分左右結束，雙方並未發生嚴重衝突。

「光復紅土」遊行原訂由紅磡碼頭出發，以宋皇臺公園為終點，但15日遭警方發出反對通知書。經上訴後，遊行獲得核准，並將路線改由海心公園出發至地鐵黃埔站。

「光復」一詞始於2014年的「占中」運動，本土派團體認為陸客干擾居民生活，因而在陸客聚集的社區發起多次集會遊行，期間曾發生多次衝突。（編輯：林克倫）1080817