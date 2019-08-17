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（中央社香港17日綜合外電報導）香港民主派人士今天再度舉行集會，他們本週稍早在香港機場的行動招致批評，因此週末集會將是一次重大考驗。同時外界對於北京當局下一步的擔憂升高。

與此同時，數千名香港政府支持者聚集一座公園，譴責與他們立場不同的人，並且支持香港警察，其中許多人揮舞中國國旗，這是香港正處於兩極分化的鮮明例證。

法新社報導，香港持續10週的「反送中」示威活動，已讓這座國際金融中心陷入危機，共產黨統治的中國大陸立場日益強硬，包括中國國務院港澳事務辦公室發言人把更暴力的抗議行動形容是「近乎恐怖主義」。

民主派今天集會由數千名香港教師打頭陣，隊伍在大雨中行進，支持青年主導示威活動。

數千人下午也在受到中國遊客歡迎的港畔地區紅磡和土瓜灣遊行。

部分示威者鎖定忠實擁護北京當局的香港工會聯合會當地辦公室，砸雞蛋且在外牆塗鴉。

25歲示威者馬斯（Mars）告訴法新社：「港府並未回應任何一個訴求，並且透過警察加強壓制人民的聲音。」

他並表示：「如果我們不站出來，我們的未來、我們的下一代將面臨更多壓迫。」

但在這座港灣的另一頭是支持中國的集會，現場有一個大螢幕播放近日警民衝突畫面，60歲退休人士艾琳．文（Irene Man）對民主示威者抱有非常不同看法。

她說：「他們的行動沒有人性，他們全都變成禽獸。他們是騷亂者，沒有理性、沒有思考。」

民間人權陣線發起爭取民主的遊行「和理非（和平、理性、非暴力）」，明天將在香港本島登場，預料是最大規模的遊行。6月和7月百萬人走上香港街頭遊行，人數破紀錄，就是由民陣所發起的。（譯者：葉俐緯/核稿：陳昱婷）1080817

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