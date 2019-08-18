「紫薯QQ就像我的孩子一樣，它被我創造出來，我永遠愛它。」就讀經國管理暨健康學院-謝詠欣、許芳菱同學表示當初抱著對烘焙的熱情與實現自我的初衷，鼓起勇氣參與於2018年起由統一麵包主辦的統一烘焙盃校際烘焙大賽。第一次參賽的她們格外緊張與青澀，為了做出浪漫的紫色麵包，比賽期間沒有排課的時候就幾乎待在烘焙教室練習以實現從國中就開始的烘焙夢。然而過程並不如預期順利，但她們從不放棄並在失敗後又不斷嘗試，終將歷練過程化為喜悅淚水與所有人分享。

自19歲起接觸烘焙的弘光科技大學陳彥銘與莊富凱同學，希望能看到朋友與家人將作品吃在嘴裡露出幸福與開心的神情，創作出「起司白醬燒雞」這款平凡卻不簡單的美味。而這兩款夢想實現麵包，正在你我身旁的小七，散播屬於他們的故事！

統一麵包為鼓勵學生走出校園，在2018年第一屆的賽事中除了祭出20萬元總獎金給予前12強隊伍，獲得評審團大獎還有機會於7-ELEVEN上架販賣，因此當時吸引30所學校123組隊伍參與，最終由上述這２組隊伍於2019年舉辦的總決賽中脫穎而出。

為協助學生麵包能在7-ELEVEN上架，從食材挑選、醬料調配、產線技術工法及烤焙過程，統一麵包團隊結合各單位的努力克服困難保留學生創作的初心，過程中學生也多次受邀進入產線參與實際生產留下難忘回憶，知曉原來統一麵包生產過程是如此嚴謹與專業，敬佩每位在生產線用心堅持做出美味的麵包師傅們，另外再了解學生創作背後有著如此感人理念的統一麵包，透過包裝設計將學生的理念加註於產品包裝，最終成功讓「統一麵包 紫薯QQ」與「統一麵包 起司白醬燒雞」上架銷售。

若你身旁有一群有烘焙夢的學子或你就是在校學生，這是為大專(研)院校學生創立的舞台，邀請所有具創作麵包無限夢想藍圖的人，共同編織屬於自己的故事！