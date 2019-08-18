動輒千萬的房屋已是買方沉重的負擔，想打造理想居家環境，又是一筆不小的開銷，如何控制預算，又能符合需求的裝潢風格，信義居家建議只要注意四要點，裝潢費用不超支又具有風格。

由於中古屋屋況不盡相同，裝潢費用如何節省下來?信義居家表示，第一步需「清楚規畫預算」，在預算有限情況下，最重要的是如何將有限的預算花在該花的地方，室內裝修哪些是最該花錢的地方，例如「基礎工程」，包括水電、防水、泥作、油漆等；哪些是不必要浪費的，例如繁複的木作裝飾或高貴的電器用品。

信義居家進一步指出，為了讓入住後無後顧之憂，基礎工程儘量在裝修期間作到位，若有多餘的預算，再將想要的裝修風格與設計師進行討論，甚至一些家中的裝飾品等，可待未來陸續增購。

為省裝潢費用，可運用顏色增添設計感，降低過多木作等花費。信義居家建議的第二要點即為「油漆牆面跳色」，是設計師認為省錢又能創造居家風格的一個撇步，除了可以節約開支，也摒棄過分繁瑣的裝飾手段，油漆完成後可利用多元的「裝飾品」進行搭配佈置，不僅花費不多，還能創造意想不到的裝飾效果。

收納是室內裝潢重要的環節之一，第三要點則建議「採用系統收納，兼具功能與耐用性。」信義居家指出，系統櫥櫃是現在室內設計師在規畫收納空間時很推薦的一種工法。除了以往主推健康環保及縮短工期的優點之外，系統櫥櫃一直在推陳出新，有愈來愈多的花色可選擇，變得多變又富設計感，耐用性也高。

最後要點則是「運用傢俱寢飾，創造居家風格」，信義居家說，簡約的設計並非是什麼裝飾都不作，可透過不同傢俱的選購，就可以讓居家空間很有個人風格。