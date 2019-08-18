詹正田過去的併購案，都因不動產而獲得亮麗的成績。這兩年，他將目光鎖定南港、汐止兩地，要讓宜進除了深耕紡織本業之外，也能成為包租公集團。

宜進集團董事長詹正田擔任紡拓會董事長，還身兼工總副理事長，在產業界十分活躍。處世圓融的他，私底下大家都稱呼「阿田伯」，或許人如其名，對於投資不動產情有獨鍾，他從2017年至今累計投入60億元，堪稱是紡織界最愛投資房地產的老闆。

翻開宜進的併購歷史，不難發現詹正田的投資邏輯─把併購當房地產投資。例如2010年，紗線廠東和擬出售旗下資產，由於東和在台南有兩萬多坪土地廠房，吸引詹正田斥資9億元購入。2017年，詹正田將部分土地廠房切割出售，處分利益達2.2億元。

2013年底，宜進入主光明絲織，5年後公告處分桃園觀音廠房與土地約6000多坪，獲利約5.1億元，而出售後的觀音土地還有1萬多坪。另外，2015年宜進拿下宏洲經營權，同樣也是先針對宏洲閒置資產進行處分。詹正田說：「當時的想法是，如果入主後改造企業失敗，至少還可以變賣資產向股東交代。」

詹正田以房地產作為事業進可攻退可守的依託，在台灣如此，在中國經營也是如此。9年前，宜進首次跨入中國在杭州設立紗線廠，後來不敵中國紗線廠競爭結束生產事業，詹正田就改為出租廠房，每年收取穩定的租金，直到兩年前才正式處分掉，獲利5.1億元。

「在老闆眼裡，絕對不能有閒置這回事。」宜進的員工透露，若是有不賺錢的事業，詹正田會毫不猶豫結束掉，改以出租機器設備廠房，一旦碰到有人願意承接，價格合理就會考慮賣掉。就連找企業總部用地，詹正田也會策略性圈下大面積土地，屆時自用、出租兩相宜，將土地價值發揮至極限。

如今，詹正田將目光轉向商業不動產，這兩年投資商（廠）辦大樓累計金額高達60億元。值得注意的是，宜進在商業不動產投資腳步，過去瞄準在精華區域，例如台北市松江路、內湖等地，現已轉移到南港、汐止一帶。尤其是去年3月起，大舉購入遠雄汐止大型開發案U Town，直到今年5月仍持續買進，短短1年內投資水位將近24億元，包辦4個樓層，儼然成為遠雄大客戶。

詹正田分析，目前台北市政府將資源轉移到南港一帶，例如剛落成的南港展覽館2館以及北部流行音樂中心等大型公共設施，有機會推升資產增值空間；再者，目前信義計畫區、內湖科技園區或是台北市中心，沒有多餘空間可以向外發展，未來企業找辦公處，勢必會延伸到汐止。

拆解詹正田的不動產投資心法其實很簡單：大區域跟著政策走，政府想打造某個區域，投資腳步就跟著到位；具體地段位置，則以鄰近大馬路的地點為優先選項。因此，詹正田在決定投資之前，會到現場先了解物件地理位置以及大樓外觀現況，如果迎賓門口過於狹窄或是採光不佳，都不列入考慮。「他甚至會親自從大樓走到捷運站一遍，了解步行所需時間。」宜進員工透露。

目前，宜進集團母公司宜進、子公司光明、關係企業億東，都有出租不動產事業，3家公司2018年合計總租金收入約2.1億元；若扣除利息1.2億元，仍有9000萬元收益。其中，光明靠租金收益就可以貢獻股東每股利益將近1元。

詹正田曾經說過，只要貸款利率低，就存在投資報酬率；因此儘管這兩年宜進投入不動產資金高達60億元，絲毫不會減緩獵地眼光，創造穩定租金收益。在他的算盤裡，不動產已成為紡織本業強而有力的後盾。