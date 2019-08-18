（中央社記者陳家倫上海18日電）台灣翻譯家賴明珠是最早將村上春樹作品引進華文世界的人，她昨天在上海座談時，有中國讀者回憶「明珠體」受追捧的盛況表示，學校圖書館中一本「挪威的森林」被大家翻到破掉。

日本小說家村上春樹在兩岸擁有不少死忠粉絲，台灣譯者是賴明珠，中國譯者則是林少華。但賴明珠自1985年起就開始翻譯村上春樹，是最早將村上春樹著作帶進華文世界的人，因而在中國也有不少「明珠體」的擁戴者。

賴明珠這次藉上海書展的機會，首次赴中國和讀者交流，17日起在上海不同地點舉行3場座談會；昨晚她在上海「幸福集薈」與粉絲暢談「我們心中的村上春樹」。

座談會上一名1993年出生的王姓讀者表示，「明珠體」的村上春樹在中國打開市場的機緣「充滿各式意外」，他初中時在學校圖書館看到賴明珠翻譯的「聽風的歌」，由於部分內容被學校視為「不雅」，而被擺在禁書區。

王姓讀者說，沒想到打開看才發現，「聽風的歌」被劃了很多重點，一看就知道很多人翻過；而另一本「挪威的森林」即使是繁體、豎排的排版，可能因為有更大量的情色描述而被翻到破掉。語畢引來在場聽眾大笑。

賴明珠表示，村上春樹的作品很清淡、簡單，這種文風的由來在於他創作之初、確立風格時，是先用英文寫再翻譯成日文。而做為一個外國人，用的都是相對簡單的英文，因此再翻譯回日文時，造就了簡樸文風。

而就她自己先前實際接觸的經驗，村上春樹也的確「人如其文」、「文如其人」，不會擺架子，日子過得很簡單；每天清晨4、5時就起床泡杯咖啡喝，接著就是出門跑跑步、寫作，生活上也很少與文壇人士來往。

當被問及與林少華的翻譯風格差異，賴明珠認為，林少華是學中國古典文學和日本古典文學的比較，這種背景下，他的翻譯比較像半文言體。中國經歷過文革，現在很想找回失去的古文，大家心情上會有認同。

賴明珠說，自己是理科背景，加上從事翻譯之前是在廣告業，因此著重與受眾的溝通，這讓她在翻譯村上春樹的作品時，會盡量讓文章淺白，讓大家比較容易看得懂。（編輯：楊昇儒）1080818