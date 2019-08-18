優步科技公司 (Uber Technologies Inc.) (UBER-US) 喜歡說它的「領先科技」「推動全世界運轉」，但在世界上的某些地區，叫車和訂購食品需要一種老派、而且可能有問題的支付方式：現金。

根據美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件，在某些地區，包括印度、巴西和墨西哥，以及拉丁美洲、歐洲、中東和非洲的其他國家，優步允許消費者在乘車或送餐時使用現金，包括服務費在內。2018 年，現金支付佔優步全球總訂單金額 498 億美元近 13%，現金支付額約為 65 億美元。

接受現金與優步對消費者和公司的一些最大賣點相矛盾，優步向來強調信用卡和借記卡支付的安全性和便利性，以及司機不需要處理現金收費。優步必須建構昂貴的系統以便司機收取和存入現金，並且公司可以收集、存入並妥善計算收到的現金。優步在其招股說明書中承認，在制訂這些政策時，它們並非總是「有效、方便或被司機廣泛使用」。

經營接受現金的企業也會增加額外的法律和監管風險，例如對潛在洗錢的擔憂。在暴力犯罪和避稅猖獗的地方，優步可能永遠看不到現金。

優步最近向 SEC 提交的季度報告包括一項專門用於現金業務的「風險因素」，並且詳述在 5 月 IPO 的招股說明書中接受現金的範圍和風險。最新的文件在上週優步財報之後發布。。

優步在最新的文件中指稱，其業務「主要依賴美國以外的業務」。在美國境外經運相關的挑戰，包括在載客和食品配送時，客戶更喜歡現金而非信用卡或借記卡。優步表示，在巴西等某些特定地區，「曾出現多起使用我們的平台，卻遭搶劫以及司機遭受暴力致命襲擊的嚴重安全事故。」

另外一些美國以外國家也對當地貨幣控制的法規規定，這可能會影響優步代表司機收取費用，並用相同貨幣匯給司機的能力。執法官員表示，「現金也可以讓優步和司機更容易避稅，如果他們願意的話。」

優步表示，要從接受現金的司機和外送員那裡收取服務費，必須將這筆費用與支付給司機的任何引用相抵銷，包括司機獎勵金。不幸的是，優步在其 S-1 文件上承認它收取現金服務費的方法有限，並且無法控制司機是否會產生可以抵銷收取服務費的未來收入。

基於會計目的，優步表示，在確認收到之前，它不會在合併財務報表中認列現金流通的未收取服務費。Thunderbird School of Global Management 榮譽退休教授、《Accounting Onion》博客作者 Tom Selling 表示，「優步的政策是延後收入認列，直到現金收款似乎適合並且符合美國通用會計準則 (GAAP)。」

他說，「但這確實讓優步更難以明白披露，解釋其巴西業務現金流的實際趨勢，」「例如，司機的現金收入可能隨著時間的演進而發生重大變化。司機收取現金的不確定變數也可能導致優步的獲利率波動。」

Uber 股價走勢

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