（中央社波特蘭17日綜合外電報導）美國俄勒岡州的波特蘭（Portland）市今天同時出現極右翼集會與左翼反制示威，因擔心暴力衝突，警方重兵戒備，但除了13人被捕、6傷，兩場活動大致平和落幕。

法新社報導，警方傾巢而出隔開雙方陣營，警方發言人表示，當局至少逮捕13人，但沒有嚴重傷亡。

今天的極右翼集會由自稱「驕傲男孩」（ProudBoys）的團體主辦，並表示旗下成員由「西方沙文主義」年輕男子組成。

驕傲男孩被大型公民權益組織「南方反貧窮法律中心」（SPLC）列為仇恨團體。

據相關新聞報導，組織這場右翼集會的人士指出，波特蘭集會的目標是讓所謂的「反法西斯主義運動」（Antifa）被列入國內恐怖組織。

美國總統川普今天也推文幫腔：「正在考慮將反法西斯主義運動列為『恐怖組織』。」但他沒詳細說明，只又接著說「波特蘭正被密切關注，希望市長能好好地完成他的工作」。

波特蘭是美國自由派重鎮之一，且是反法西斯主義運動的據點，當地的「玫瑰之都反法西斯主義運動」（Rose City Antifa）敦促民眾，「捍衛波特蘭、抵抗極右翼的攻擊」。

根據警方資料，共有超過1000人聚集在波特蘭市區參與集會或反制示威。

「今日美國報」（USA Today）報導，KOIN的直播顯示，數以千計民眾上午陸續填滿集會區，許多只是站在一旁，其中一人舉起「不要川普，不要三K黨（KKK），不要法西斯美國」的標語，期間一度有臨時遊行，成群結隊的倡議人士試圖透過高喊「納粹滾回家」趕走某些人。

市長惠勒（Ted Wheeler）今天接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時回應了川普的推文，表示川普講的東西毫無助益，「情況可能有危險且瞬息萬變，相關言詞對波特蘭這邊正在做的努力一點幫助都沒有」。（譯者：侯文婷/核稿：陳亦偉）1080818