（中央社東京18日綜合外電報導）日皇德仁膝下無男丁可繼承皇位，讓女性能否具繼承資格的議題再度浮上檯面。日媒報導，日本政府有意在秋天舉行完德仁即位儀式後開始討論，但有可能只會停留在蒐集意見階段。

日本朝日新聞報導，雖然日本政府有意在秋天以後開始正式討論，但因為首相安倍晉三政府內部堅持「父系男子」繼承皇位，反對女性天皇、母系天皇及「女性宮家」等的意見仍然強烈，屆時能否提出有效穩定皇位繼承方式仍難預料。

是否同意女性天皇或母系天皇料成討論焦點，安倍7月在朝野政黨領袖討論會上被問到是否贊成女性天皇時說，「這是必須由黨來決定的問題，目前仍在討論中」，並沒有明確表態。

日本經濟新聞報導，由於政府內部對母系天皇討論仍持慎重以對看法，加上自民黨內多數看法仍重視維持父系繼承皇位，因此政府屆時的討論可能僅停留在聽取學者專家意見。

德仁將於秋天出席向國內外宣誓即位的「即位禮正殿之儀」，日本政府有意在儀式結束後開始進行討論。

日本國會2017年6月通過皇室典範特別法時，曾以附帶決議方式認為穩定皇位繼承的討論不能再推遲，要求政府盡速檢討。

皇室典範規定只有父系男子能繼承日皇地位，雖然日本過去皇室歷史中曾出現過天皇女兒即位的父系女性天皇（女皇），卻從未出現過僅有母親有天皇血脈而即位的母系天皇。

由於日本皇室成員不斷減少，如果沒有男性新生兒誕生，要維持穩定的父系天皇繼承就成難題。讓父系的女性皇族及母系的皇族都能有繼承資格的討論，因此浮上檯面。

目前有繼承皇位資格僅3人，分別是53歲的秋篠宮文仁親王（德仁弟弟）、12歲的悠仁親王（文仁兒子），及83歲的常陸宮正仁親王（德仁叔叔）。

日本政府高層官員說，目前很清楚就是由這3人順位來繼承皇位，之後再以「將來的課題」來討論穩定繼承對策。

自民黨內的保守派議員主張由父系繼承皇位，自民黨內重視維持父系的想法也占上風，對母系天皇採取慎重態度。

在此之前，日本政府曾兩度就穩定的皇位繼承及皇族成員減少問題進行討論，但都無疾而終。

在2005年當時，日本皇室從1965年文仁出生後，就沒有男性皇族出生，讓相關人士對皇位可能無人繼承一事有強烈危機感。時任首相的小泉純一郎內閣因此舉行專家學者會議，提倡「承認女性及母系天皇」。雖然正反意見僵持不下，但因為秋篠宮妃紀子懷孕，悠仁在2006年誕生，所以皇室典範修正案暫緩送進國會審查。

與此相關，女性皇族一旦跟一般男性結婚，就必須脫離皇籍離開皇室，日本皇族人數將愈來愈少，甚至將可能影響到皇室活動。

後來上任的民主黨首相野田佳彥政權，在2012年10月切割「女性及母系天皇」爭論，只討論創設可讓女性皇族婚後仍可保留皇籍的「女性宮家」，但又因為安倍在當年12月的眾議院大選獲勝，再度政黨輪替，這樣的討論又被束之高閣。

反觀在野黨對皇位繼承的立場，立憲民主黨6月談到皇位繼承資格僅限父系男子時說，應對此進行重新檢視；立憲民主黨也認同女性天皇與母系天皇，並認為有必要創設「女性宮家」。

國民民主黨已彙整皇室典範修正案，認同父系「子孫」可具皇位繼承資格，也就是雖然認同父系的女性天皇，但對母系天皇持慎重態度。

至於共產黨方面，對女性天皇或母系天皇都表示支持。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1080818