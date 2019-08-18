（中央社記者石秀娟雅加達18日專電）印尼昨天慶祝獨立74週年紀念日，各地舉辦競賽等活動，搭長途火車的民眾早上9時起立唱國歌、水族館舉辦水中升國旗，在台灣的第二代新住民也發布印尼國歌的中文版。

印尼國家鐵道公司（KAI）昨天鼓勵搭長途火車的民眾早上9時起立唱國歌。「雅加達郵報」（JakartaPost）報導，這是印尼國家鐵道公司首次辦這項活動，火車組員和民眾都積極響應。

昨天印尼各地都依傳統舉辦各式競賽，包括爬上塗滿油的高桿取下獎品、拔河、吃蝦餅、含著裝有彈珠的湯匙快走等饒富趣味的遊戲，讓民眾從各種挑戰中體會祖先爭取獨立付出的心血及團結合作的重要。

位於雅加達北部的安科爾（Ancol）濱海休閒園也依慣例舉辦水中升旗，吸引許多家長帶著小孩前來觀賞。

濱海休閒園區內水底世界營運經理黛薇（DewiRetno Dumilah）向中央社記者表示，園區每年都在獨立紀念日舉辦水中升旗，升旗典禮通常在陸地上，「我們希望創造不同的方式」，讓無法參與陸地升旗的人也能展現愛國心。

她也說，今年水中升旗邀年輕女歌手艾莉雅（Aaliyah Massaid）當潛水員，鼓勵年輕人參與相關慶典。

逢甲大學助理教授、2016年當選中華民國十大傑出青年的何景榮昨天在臉書（Facebook）發表印尼國歌的中文版，獲得不少人按讚。

印尼國歌的名稱是「偉大的印度尼西亞」（Indonesia Raya）。根據何景榮的中文翻譯，印尼民眾藉由國歌歌頌印尼的自主、獨立，因印尼獨立，「吾族、吾民，一起重生」，也宣示「吾土、吾國，吾所摯愛」。

1945年8月17日，蘇卡諾（Sukarno）宣告印尼獨立，獨立前第二次世界大戰中，印尼被日本占領約3年半。在1945年以前，印度尼西亞被荷蘭殖民統治約350年，之後與荷蘭軍隊作戰數年，荷蘭直到1949年底才承認印尼獨立。（編輯：郭中翰）1080818