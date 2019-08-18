（中央社記者張謙香港18日電）香港民間人權陣線今天在維多利亞公園舉行流水式集會，後因現場人數眾多轉為「遊行」；隊伍龍頭下午4時許抵達中環後，未續行至西環中聯辦大樓，而是呼籲參與者重返維園。

民陣下午2時在維多利亞公園舉行集會，儘管現場午後下起大雨，但未能澆熄香港市民反對修訂逃犯條例的決心，至集會開始前，數十萬民眾已擠滿維園6座足球場，並啟動「流水式」集會。

民陣召集人岑子杰在集會宣讀大會宣言，批評警方變成管治機器，但強調不是針對警察，而是針對警察違法暴力；下午3時許，由一批現任與前任立法會議員帶領在場市民離開維園，向西往灣仔、金鐘方向「遊行」。

「遊行」隊伍龍頭由支聯會主席何俊仁、秘書長李卓人和香港壹傳媒創辦人黎智英等人，手持巨大標語布條帶領民眾前進；下午4時30分左右，龍頭抵達遭警方駁回的原遊行申請終點中環遮打公園，但並未續行前往西環中聯辦大樓。

隊伍龍頭在遮打道行人專用區高喊「香港人加油」、「我有權遊行，毋須警方批准」、「沒有暴徒，只有暴政」等口號。

龍頭代表李卓人則表示，已抵達終點站，市民可以離開，也歡迎市民重返維園，繼續參與集會。

官方香港電台報導，截至下午5時，仍有大批市民在港鐵天后站外等候進入維園，或跟隨集會隊伍前進。（編輯：林克倫/周慧盈）1080818