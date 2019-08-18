（中央社記者姜遠珍首爾18日專電）南韓前總統金大中逝世10周年紀念活動今天在國立首爾顯忠院舉行，朝野代表全數出席，緬懷其政治生涯和成績。

1924年出生的金大中是韓國第15任總統，享年85歲。在已故總統朴正熙、全斗煥專政期間，他多次因民主抗爭而入獄，並有數次死裡逃生的經驗，有「亞洲的曼德拉」之稱。

金大中執政期間致力復甦遭受亞洲金融風暴打擊的韓國經濟，他改革經濟體制，使韓國成功完成企業民營化和產業結構轉型；在對北韓方面，他採取「陽光政策」，曾在2000年成功進行首次南北韓雙邊會談，並在同年榮獲諾貝爾和平獎。

南韓聯合新聞通訊社指出，國會議長文喜相、國務總理李洛淵、朝野5黨黨魁及政黨高層人士參加金大中逝世10周年紀念活動。在近期日本對南韓限貿導致韓日關係惡化的情況下，朝野高度評價金大中生前為韓日關係指明的方向。

文喜相在致悼詞時表示，金大中1998年與時任日本首相小淵惠三聯合發表「21世紀韓日新夥伴關係共同宣言」，為韓日面向未來關係指明方向，韓國應在此基礎上努力克服當前的難關。

李洛淵也表示，金大中生前強調以韓美同盟為主線，與周邊國家發展友好合作。這種「調和」與「比例」的智慧在當下顯得尤為關鍵，我們也在努力繼承他的這種精神。

報導指出，朝野陣營則對金大中的政績釋放出不同信號，執政陣營強調繼承「金大中精神」的正統性，在野陣營強調金大中生前從未有過任何政治報復行為。

執政黨共同民主黨黨魁李海瓚說，金大中在韓國現代史上留下偉大的足跡，為韓國的民主主義做出巨大貢獻，推動世界民主主義與和平邁上新的台階，共同民主黨將沿著他的足跡繼續前進。

最大在野黨自由韓國黨黨魁黃教安說，「金大中就任期間從未做任何政治報復行為，這就是國民期盼的和諧象徵，我們應跟隨他的足跡攜手建設自由、繁榮、和平、幸福的國家。」

正未來黨黨魁孫鶴圭則強調，金大中是「協治的達人」，大力敦促朝野陣營在國政運作上能夠啟動新變化。（編輯：高照芬）1080818