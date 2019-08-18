（中央社記者戴雅真倫敦18日專電）台灣繪本作家郭飛飛（Fifi Kuo）獲選今年「愛丁堡國際圖書節」，對英國小讀者說故事，並和敘利亞及波蘭繪本作家暢談繪本跨越文化的溝通力量。

駐英代表處文化組發布新聞稿表示，郭飛飛於14日及15日參加系列活動，包括2場兒童工作坊。她首先介紹自身來自台灣，以幽默活潑風格講述目前已完成的4本繪本。

其中，I Can fly描寫小企鵝想學飛的故事，鼓勵小朋友擁有不輕易放棄的勇氣；The Perfect Sofa描述尋找最完美沙發的過程，傳達珍惜身邊事物的重要性；Everyone Can Draw講述每個人都能擁有創作的能力。

另外，即將於明年春季出版的The Magic Hu，則是刻畫兒童調適情緒的方式以及親情的力量。故事時間結束後，郭飛飛帶領小讀者一同畫出心中所想像各個角色的面貌，將近60名親子讀者均樂在其中，反應十分熱烈。

郭飛飛15日下午與敘利亞作家哈傑（Gulnar Hajo）、波蘭作家瑪蒂亞謝克（Kasia Matyjaszek）對談，探討繪本超越語言及文化的力量。

她表示，自己從小喜歡畫畫，但並未想過成為繪本作家，然而大學時期周遭親友遭逢變故，深刻體會到人與人連結的重要性，因此毅然從建築轉向繪畫，希望能藉由作品成為與世界溝通的橋樑。

她同時也分享自己以英文及中文創作時有著截然不同的思考方式，精彩對談吸引在場將近70名讀者踴躍加入討論。

除圖書節活動外，郭飛飛也深耕當地閱讀社群，分別於14日及16日於知名獨立繪本書店 Far From theMadding Crowd及The Edinburgh Bookshop舉行說故事活動；15日晚間出席「蘇格蘭圖書信託」晚會，與蘇格蘭出版產業界專業人士進行交流。

郭飛飛畢業於輔仁大學景觀建築設計系，之後在英國劍橋藝術學校取得兒童繪本碩士，樸素清新的繪畫風格及溫暖的故事內容吸引英國出版社Boxer Books青睞，目前已在英國出版3本作品，並以出道作I Can fly入圍2019年英國「佛魯格繪本獎」（Klaus Flugge Prize），版權也輸出至美加、德國、斯洛維尼亞等地區，

郭飛飛傑出表現獲得英國繪本出版界注目，這次由文化部支持參與愛丁堡國際圖書節。

愛丁堡國際圖書節創立於1983年，每屆均邀請全球知名小說、詩歌、繪本、音樂、歷史、經濟、哲學等各類型作家，舉辦數百場座談、工作坊等各式活動，吸引讀者前來朝聖，是英國文學界年度盛事之一。（編輯：高照芬）1080818