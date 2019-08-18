（中央社台北18日電）中共宣傳機器近日卯足全力批判反送中運動，港人今天似有「拼口氣」決心。民陣下午發起的維園流水式集會，至入夜後人潮未歇持續湧入，港島街頭滿城盡是「和理非」民眾。

繼日前有中國公安成員及環球時報記者，在機場遭反送中示威者包圍乃至圍毆後，中共官媒近日突然大篇幅報導反送中運動，論點不脫衝擊經濟、店鋪關閉，以及挺警挺港府等內容；央視對17日的建置派集會，今天更是連篇報導。

鑑於香港機場毆人事件引發外界負面觀點，民陣今天下午發起的流水式集會，特別強調「和平、理性、非暴力」，目的是展現港人反送中的正能量；而至晚間8時，早已質變為「遊行」的集會，仍未發生警民衝突事件。

綜合香港媒體報導，今天的「遊行」龍頭下午4時30分已抵達中環遮打公園，但仍有數萬民眾聚集在維園週邊等待入園，且堅持要從維園出發、拒絕半途插隊，直至晚間8時，維園仍有民眾聚集。

政府總部、解放軍駐港部隊大樓與灣仔警察總部等政府機關，是今天「遊行」必經地點，傍晚時曾有示威者以鐳射筆光束指向解放軍大樓；入夜後，則是遊行市民以鐳射光束在政府總部大樓外牆、上演激光狂舞秀，警察總部則被民眾「路過」、未有包圍。

至於西環的香港中聯辦大樓週邊，下午起已有大批防暴警察駐守各路口把守，並恣意檢查身穿黑色上衣路人的背包；晚間雖有部分示威者抵達鄰近中聯辦週邊，但尚未發生警民衝突。（編輯：林克倫/邱國強）1080818