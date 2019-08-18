（中央社記者郭朝河吉隆坡18日專電）「Tea Philo哲學茶席」今天舉辦手風琴入門工作坊，台灣知名手風琴音樂家蔡偉靖在現場與民眾交流這個隨時能彈奏的樂器。哲學茶席由駐馬來西亞台北經濟文化辦事處主辦。

蔡偉靖今天下午分享手風琴的歷史與類型，吸引不少愛好者出席。首次來大馬的蔡偉靖親自示範演奏技巧，為出席者解答手勢與觀念上的疑問，後來受聽眾投入的學習態度感動，最終與出席者共同演奏，場面甚是熱絡歡愉。

這場哲學茶席由駐馬來西亞代表處主辦，口琴世界協辦，雲手文創基金會策劃執行。

目前旅日的蔡偉靖分享從小到大的手風琴經驗，包括曾在世界各地參與不同類型的音樂節或節目演出，也展現出他的創作歌曲，他更鼓勵學員精進學習，希望未來有機會再度來馬分享音樂體驗。

蔡偉靖昨天在南部柔佛州居鑾（Kluang）舉辦一場手風琴講座演奏會「手風琴–指尖上的旅行」，同樣獲得民眾熱烈參與。

蔡偉靖是享譽國際的手風琴音樂家，台灣手風琴協會理事長、蔡偉靖手風琴工作室（Vincent'sAccordion Studio）共同創辦人。他經常受邀至亞洲各地大專院校、藝文場合、音樂節演出，也在台灣、香港、中國大陸、日本等地電台節目介紹手風琴音樂。

蔡偉靖致力推動手風琴音樂與世界接軌，主辦多場國際級活動，如法國籍Richard Galliano大師班及講座；日本籍小松亮太音樂會；台北國際吉普賽爵士音樂節；亞太手風琴節等國際藝文活動。（編輯：郭中翰）1080818