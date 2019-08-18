 NOWnews 今日新聞

即時快訊

兇嫌判無罪！鐵路勇警李承翰父親悲憤過世　等不到上訴了
兇嫌判無罪！鐵路勇警李承翰父親悲憤過世　等不到上訴了
中職／「屠獅手」江國豪飆速150公里　生涯最速！
中職／「屠獅手」江國豪飆速150公里　生涯最速！
口罩環保危機1／口罩成環境浩劫　回收困境迫在眉睫
口罩環保危機1／口罩成環境浩劫　回收困境迫在眉睫
中職／李宗賢連續2次嚴重失誤　胡金龍暖男行徑鼓勵他
中職／李宗賢連續2次嚴重失誤　胡金龍暖男行徑鼓勵他
《做工的人》李銘順摔落惹人淚　發票搞丟背後原因有洋蔥
《做工的人》李銘順摔落惹人淚　發票搞丟背後原因有洋蔥
中職／林益全暗號看錯憤死二壘　洪總提醒他要專注
中職／林益全暗號看錯憤死二壘　洪總提醒他要專注
影音
MORE
焦點
MORE

台大、師大學生會長挺罷韓　發黃絲帶籲北漂青年返鄉投票

高雄市長韓國瑜罷免案將在本週六舉行投票，兩位來自高雄的台大學生會長凃峻清及台師大學生會長陳亮均，昨（3）天傍晚於台大校門口前發放「0606光復高雄」的罷免黃絲帶，號召同樣北上的青年們，週六一同返鄉，投

佛洛伊德驗屍報告曝光　生前新冠病毒篩檢呈陽性

美國明尼蘇達州內非裔男子（ Geoge Floyd ）因當地警方執法不當，被送往醫院急救不治，引起全美各地民眾大規模抗議。今日（ 6 ）據美國《 NBC News 》報導，明州亨內平縣（ Heepi

口罩環保危機3／廢棄後焚化最單純？可考慮收回轉能源化

基於感染風險考量，加上口罩不織布材質也是塑膠的一種，無法自然分解，目前無論用完被當做醫療廢棄物處理，都是依一般垃圾處理，最後送進焚化爐焚燒。雖然這樣可以避免病毒感染風險，但直接燃燒口罩還是會造成空汙對

口罩環保危機5／不讓你亂扔口罩！押金制可解決問題？

環保署規定，一般民眾使用的口罩是循一般垃圾清運，最後再由焚化爐處理，並不建議口罩回收；公衛學者則認為，如正確丟棄口罩才是比較重要的課題，「不要亂丟也是防疫文明的一部分！」無論口罩送焚化廠或回收再利用，
NOWnews關鍵字
{{tag.value}}

即時

精選專題
特色頻道
{{classiftElement.name}}
MORE

{{childrenElement.postTitle}}

{{childrenElement.postContent}}