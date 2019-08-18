NOWnews 今日新聞

台大、師大學生會長挺罷韓 發黃絲帶籲北漂青年返鄉投票
高雄市長韓國瑜罷免案將在本週六舉行投票，兩位來自高雄的台大學生會長凃峻清及台師大學生會長陳亮均，昨（3）天傍晚於台大校門口前發放「0606光復高雄」的罷免黃絲帶，號召同樣北上的青年們，週六一同返鄉，投
佛洛伊德驗屍報告曝光 生前新冠病毒篩檢呈陽性
美國明尼蘇達州內非裔男子（ Geoge Floyd ）因當地警方執法不當，被送往醫院急救不治，引起全美各地民眾大規模抗議。今日（ 6 ）據美國《 NBC News 》報導，明州亨內平縣（ Heepi
口罩環保危機3／廢棄後焚化最單純？可考慮收回轉能源化
基於感染風險考量，加上口罩不織布材質也是塑膠的一種，無法自然分解，目前無論用完被當做醫療廢棄物處理，都是依一般垃圾處理，最後送進焚化爐焚燒。雖然這樣可以避免病毒感染風險，但直接燃燒口罩還是會造成空汙對
口罩環保危機5／不讓你亂扔口罩！押金制可解決問題？
環保署規定，一般民眾使用的口罩是循一般垃圾清運，最後再由焚化爐處理，並不建議口罩回收；公衛學者則認為，如正確丟棄口罩才是比較重要的課題，「不要亂丟也是防疫文明的一部分！」無論口罩送焚化廠或回收再利用，
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