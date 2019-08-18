（中央社維爾紐斯18日綜合外電報導）數百輛老爺車今天啟程準備橫越波羅的海3國，紀念「波羅的海之路」示威30週年。1989年8月23日有超過100萬人手牽手串成人鏈，穿過波海3國，表達脫離蘇聯各自獨立的訴求。

立陶宛網路媒體「立陶宛15分鐘」（15min.lt）報導今天這場盛事。約200輛古董老爺車插上立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞3國國旗，伴隨著路旁民眾的歡呼聲，從立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）中央廣場啟程，展開串連3國的旅途。

車隊將在20日抵達愛沙尼亞首都塔林（Tallinn），沿路將安排一些音樂會活動。

1989年8月23日波海3國民眾串起長達675公里的人鏈，又稱為「波羅的海之路」（Baltics Way），連接維爾紐斯、拉國首都里加（Riga）和塔林，主要是為紀念1939年納粹與蘇聯簽署「德蘇互不侵犯條約」50週年。這項聲名狼藉的條約劃分2國在東歐的勢力範圍，導致波羅的海3國遭蘇聯併吞。

參與的老爺車款涵蓋2個世代，從1930年代出產的賓士（Mercedes-Benz）和林肯（Lincoln），到1980年代蘇聯時期的伏爾加（Volga）和拉達（Lada）都有。

活動發起人艾諾利斯（Egidijus Einoris）表示：「波羅的海3國所有人民30年前就團結在一起了，我們現在設法重現當時情景。」

參與老爺車串聯活動的史克杜拉斯（RaimundasSkridulas）說，波羅的海之路是蘇聯時期最大規模的示威活動之一，更是令波羅的海3國600萬民眾「生命改變的關鍵」。

坐在1972年出廠賓士車的60歲史克杜拉斯告訴法新社：「我們當時在立陶宛北部的帕內韋日斯（Panevezys），這代表了一切，它讓我們的生命變得更為美好。」

在1989年示威後6個月，立陶宛成為首個宣告獨立的蘇聯加盟國。

波羅的海3國在1991年獲得國際承認，隨後在2004年加入歐洲聯盟和北大西洋公約組織（NATO）。（譯者：吳昇鴻/核稿：林治平）1080818