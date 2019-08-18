（中央社記者沈朋達香港18日電）香港818集會入夜後，一名紅衣中國籍男子疑似拍攝示威者臉部引起示威者不滿，一度被示威者包圍。在這名紅衣男表明身分後，才在監察員和急救志工協助下搭乘地鐵離去。

香港「民間人權陣線」18日下午在維多利亞公園舉行「止黑暴，制警亂」集會，由於主辦單位採「流水式」集會，活動最終演變為由銅鑼灣綿延至中環的遊行。

晚間8時30分左右，有近千名示威者圍在金鐘政府總部外，用鐳射光照射建築物外牆。當時，示威者突然把雷射光集中射向到政府總部附近一座天橋上。

這時，一名身著記者背心的外籍男子和這名紅衣男走下天橋，身邊有數名示威者懷疑兩人身分，一度大聲質疑。之後，這名外籍人士離開，紅衣男遂遭群眾包圍，並被示威者用雷射筆和手電筒照射，並追問身分。

當時，曾有一名黑衣蒙面人衝撞紅衣男，並拍打他的頭部，但隨即遭到制止，並高喊「照相就好，不要打他」。隨後，一名身著「監察」字樣背心的民間團體監察員前往紅衣男子身邊加以保護，並安撫現場情緒。

紅衣男當場表示，自己姓馬，來自上海，從事股票工作，並非公安。當時只是在天橋上拍照，就被人懷疑拍攝示威者臉部，因而發生爭執。

在紅衣男說話時，一旁有人高喊「出來混，遲早要還的」。而記者身旁2名蒙面黑衣男子一度討論要不要放他走，其中一人最後說「不關他的事，讓他走」。

在場示威者原先懷疑，紅衣男似乎與近日屢與示威者爆發衝突的福建人有關。

之後，有急救志工前來關心紅衣男是否受傷，並和監察員在包圍中帶他前往地鐵站搭車離開。一旁則有人向他高喊「上海獨立」、「平反六四」和「謝謝你支持香港獨立」等口號揶揄他。（編輯：邱國強）1080818