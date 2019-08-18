（中央社倫敦18日綜合外電報導）英國媒體昨天公布一份政府內部文件，稱當局評估若無協議脫離歐洲聯盟（EU），英國將出現物資短缺大災難。英國官員今天紛紛出面滅火，另傳出是前部長為影響脫歐談判而洩露。

「星期泰晤士報」（Sunday Times）披露據稱是英國內閣辦公廳（Cabinet Office）本月以「黃鵐行動」（Operation Yellowhammer）為代號所做的預測報告，內容陳述無協議脫歐最可能掀起的餘波，還不是最壞情況。

報告指出，英國若無協議脫歐，將面臨燃料、食物和醫藥短缺，屆時各大口岸大塞車，還得在與愛爾蘭交界處設硬邊界。報導並說，這份檔案標註「官方機密」，僅擁有「必須知情」（need to know）權限者才能閱覽。

英國能源部長夸騰（Kwasi Kwarteng）今天接受天空新聞網（Sky News）訪問時，被問到外洩的政府文件描繪的無協議脫歐可能物資短缺情況，他以「危言聳聽」予以駁斥。

夸騰說：「我認為很多人在危言聳聽，很多人隨著『恐懼計畫』起舞。…我們有必要為無協議（脫歐）做準備。…10月31日我們將有無協議脫歐的完全準備。」

負責協調無協議脫歐準備事務的英國部長戈夫（Michael Gove）則在推特寫道：「黃鵐（計畫）是最壞情況。過去3週（政府）已採取非常重大措施，來加快英國脫歐準備工作。」

英屬直布羅陀的政府今天也說，外洩報告針對直布羅陀應付無協議脫歐的能力所提出的警告，內容錯誤且過時。

直布羅陀首席大臣皮卡杜（Fabian Picardo）在聲明中表示：「我們已應付過所有相關問題，包括貨品、食物、廢棄物和藥品的流通，以及人車跨越邊境的流動。」

一名不願曝光身分的英國政府消息人士則告訴路透社，這份無協議脫歐評估報告是一位前部長洩露，目的為了試圖影響倫敦和歐盟的協商。

這名人士表示：「之所以有這份文件，是因為針對需要採取哪些脫歐準備措施和資金著落，各部長意見陷入僵局。因此一位前部長刻意洩露文件，試圖影響和歐盟國家領袖的討論。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1080819