（中央社華盛頓18日綜合外電報導）白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）今天接受媒體訪問證實，美國總統川普確實有意買下全球最大島嶼格陵蘭（Greenland），但屬於丹麥自治領土的格陵蘭當局已表態不予出售。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）15日引述知情人士報導，川普曾表達他對格陵蘭的興趣，還私下跟幕僚討論美國是否可能買下這塊島嶼。

柯德洛今天接受福斯電視網（Fox）節目「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）訪問，不僅證實川普確實有興趣買下格陵蘭，還形容這件事情「正在發展中」。

他也提到，1945年至1953年間擔任美國總統的杜魯門（Harry Truman），也曾經想購買格陵蘭。

柯德洛指出，自己不會預測這件事的未來發展方向，但他說格陵蘭是「一個富含許多貴重礦物的戰略位置」。

兵家必爭之地格陵蘭位於大西洋與北極海之間，美國軍方早於1943年就在格陵蘭興建休爾空軍基地（Thule Air Base）。

但格陵蘭外交部長巴格（Ane Lone Bagger）已於16日回絕美國政府的購買意圖，當時他向媒體表示：「我們對於商業抱持開放態度，但我們不出售。」（譯者：陳彥鈞）1080819