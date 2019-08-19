（中央社記者陳朝福高雄19日電）男子趙進發與吳姓女子涉及20年前持刀強盜計程車司機案，警方憑一滴血比對DNA逮獲趙男，雄院依強盜罪判7年6個月；吳女因檢方在趙男一審辯結後才追加起訴，逾追訴期判不受理。

不過，高雄地方法院指出，檢方是在趙男一審辯論終結後，才追加起訴吳女，已逾刑事訴訟法第265條第1項所定追加起訴時間的限制，因此判決不受理。本案尚可由檢察官再行起訴，是向雄院或台灣高雄少年及家事法院起訴，應由檢察官查明後，另作妥適的處理。

高雄地方法院判決表示，民國88年10月間，趙男和當時年僅17歲吳女為籌錢購買毒品，於高雄市三民區建工路攔乘許姓司機計程車，並於鼓山區明華路由吳女持刀架住許男脖子，再由趙男下車喝令許男移到副駕駛座及交付身上財物。

趙男與吳女涉犯案後綑綁許男手腳並駕駛計程車離去，再將車子棄置於仁武區仁雄路，許男則掙脫後報警。由於許男曾試圖奪刀，車內留有趙男被割傷血跡，警方採集血跡比對於108年3月比對DNA與趙男相符，5月間將趙男拘提到案，檢方依涉犯強盜罪嫌起訴，高雄地院審理於108年7月23日辯論終結，8月13日將趙男判處徒刑7年6個月。趙男隨後供出吳女涉案，警方循線拘提吳女，檢方並將吳女追加起訴。

高雄地院審理，認為檢方在趙男一審辯論終結後，才追加起訴吳女，已逾刑事訴訟法所定追加起訴時間的限制，因此判決不受理。本案尚可由檢察官再行起訴，是向雄院或高雄少家法院起訴，應由檢察官查明後，另作妥適的處理。（編輯：林沂鋒）1080819