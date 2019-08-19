（中央社華盛頓/哥本哈根18日綜合外電報導）美國總統川普今天證實，他對買下世界最大島嶼格陵蘭的構想感興趣，但非優先事項。擁有格陵蘭主權的丹麥則由總理表示，格陵蘭並非待售，想把它賣給美國更是荒謬。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）15日報導，川普對大多被冰雪覆蓋的格陵蘭島感興趣，詢問幕僚美國有無可能買下這個丹麥自治區。報導還說，地產大亨出身的川普，對於格陵蘭的天然資源和地緣政治關係感到好奇。

川普今天告訴記者：「這是我們討論的話題之一…有人提出這個構想後，我說當然了，從戰略上來看這很有意思，我們也感興趣，但我們要（和丹麥）談一下。」

川普預計9月初訪問丹麥首都哥本哈根，屆時他將和丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）及格陵蘭總理契爾森（Kim Kielsen）會面，3人料將討論北極地區議題。

不過，佛瑞德里克森今天訪問格陵蘭時告訴當地媒體「鞍山週報」（Sermitsiaq）：「格陵蘭不賣。格陵蘭不是丹麥的，格陵蘭屬於格陵蘭。我強烈希望（美國買格陵蘭的想法）不是認真的。」

他還對丹麥廣播公司（DR）表示：「討論這件事很荒謬。契爾森肯定講得很明白了，格陵蘭是非賣品，討論就此結束。」

面積200萬平方公里的格陵蘭18世紀開始被丹麥殖民，目前人口約僅5萬7000人，大多屬於伊努特（Inuit）原住民。

川普還對記者表示，擁有格陵蘭「對丹麥非常傷，因為他們每年因此損失近7億美元（約新台幣219億元）。…但從戰略上來看，（擁有格陵蘭）對美國不錯。」

當記者詢問川普，他是否考慮拿美國領地交換格陵蘭，川普回答：「可以做的事很多。…本質上這就是大型地產交易。」（譯者：鄭詩韻/核稿：張正芊）1080819