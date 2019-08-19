虹光 (2380-TW) 今 (19) 日公告表示，為充實營運資金，擬處分中國蘇州土地及廠房，初估處分利益約人民幣 7100 萬元(約 3.15 億元)，將於完成所有權移轉登記後認列，至於確切的認列時間點，虹光表示，目前尚不清楚。

虹光公告指出，為活化資產並充實營運資金，將處分中國蘇州工業園區蘇虹西路土地及廠房，土地面積 64959.05 平方米 (約 2 萬坪)，建物面積 30991.89 平方米 (約 9374 坪)，交易價格人民幣 1 億元 (約新台幣 4.45 億元)，預估處分利益約人民幣 7100 萬元 (約新台幣 3.15 億元)，將於完成所有權移轉登記後認列。

此次處分交易對象為蘇州新合生置業有限公司，虹光指出，扣除交易時的增值稅及相關稅費，預估處分利益約為人民幣 7100 萬元。

虹光第 2 季營收 4.65 億元，季增 15%，年減 4.1%；毛利率 22.35%，季減 7 個百分點，年增 0.2 個百分點；營益率 – 19.98%，較上季、去年同期收斂；稅後虧損 1.07 億元，較上季與去年同期收斂；每股虧損 0.66 元。

虹光 7 月營收 1.37 億元，月減 14.7%，年減 27.2%；累積前 7 個月營收 9.97 億元，年減 18.41%。

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