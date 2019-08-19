（中央社台北19日電）香港民陣昨天舉辦818集會後，網路上便有人以「能不能進得了會場」為題進行問卷調查，但立即被質疑，這可能是有心人士刻意藉此蒐集網路IP，以便香港警方作為「非法集結」的罪證。

香港民間人權陣線今天對此表示，上述問卷並不是由他們製作並執行調查。因此，民眾在參與任何調查及連署時，務必要小心個資外洩。

香港01報導，昨天818集會結束後，有身分不明者透過問卷網站Surveymonkey發布問卷，但內容只有一題，題目是 「民陣818維園集會您能進入維園內、還是只能在街外遊走呢」？

經過測試發現，若在上述問卷網站進行問卷調查，發起人就能輕易蒐集回答者的IP。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，雖然IP地位址被蒐集並無太大安全風險。但在當前政治氣氛下，問卷發起人有可能把蒐集得來的IP交予任何人，包括警方，便有可能會指控部分受訪者涉及「非法集結」。

他指出，警方還可藉由蒐集得來的IP，向法庭申請搜查令，要求網路商交出使用者資料，包括曾在何時、何地上網。因此民眾要小心，不要隨意填寫網路問卷和發起連署。

方保僑說，如果有需要，民眾可向Surveymonkey檢舉被認為可疑的問卷。（編輯：邱國強）1080919