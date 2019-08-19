（中央社記者陳朝福高雄19日電）高雄市捷運警察隊今天指出，有網友在臉書貼文指稱捷運左營站廁所內有張貼「雙殺國瑜」的貼紙，經清查至晚間為止，並未發現到相關貼紙，呼籲網友勿違反規定以免受罰。

高雄市政府警察局捷運警察隊表示，獲報有網友在不公開的臉書（facebook）社團中貼文，宣稱於捷運左營站廁所內驚見「雙殺國瑜」的貼紙、還附上現場有貼紙的照片。警方隨即展開清查，但截至晚間為止並沒有發現。

警方除派人前往高雄捷運左營站實地檢查，高雄市捷運警察隊並通知高雄捷運公司，就其所屬的37個捷運站全面清查，也都未發現該網友所指稱等情事。

高雄市捷運警察隊指出，會持續加強捷運、輕軌系統站體安全維護，並協請高雄捷運公司要求所屬站務、保全人員於巡簽時務必加強檢視注意，尤其針對捷運站出入口、廁所等處應特別注意，若發現類似情形，應立即通報捷運警察隊及轄區分局警力前往處置。

依據大眾捷運法規定，捷運站體不得從事政治性活動；未經申請許可不得任意張貼貼紙、告示或海報，違者依據大眾捷運法第50條第7款「未經許可在車上或站區內募捐、散發或張貼宣傳品、銷售物品或為其他商業行為」規定，可處行為人新台幣1500元以上7500元以下罰鍰。（編輯：戴光育）1080819