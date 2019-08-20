▲如何避免成為豆花一族？趙昭明建議，平時少吃甜食、油炸物，也避免晚睡、熬夜與壓力。（圖／NOW健康製作）

1名21歲女大生因為臉上冒出1顆中度丘疹型青春痘，原以為只是毛孔阻塞、毛囊發炎，使用含藥痘痘貼後，應該就可以消腫、改善發炎，沒想到卻越貼越腫，嚇得她趕緊就醫。許多人冒出青春痘後，總習慣使用痘痘貼，不過，開業皮膚科醫師趙昭明提醒，並不是所有情況都建議使用痘痘貼，如果處理不當，反而容易引起發炎、色素沉澱等，小痘痘變成大爛痘。

趙昭明說明，含藥的痘痘貼能治療青春痘的說法，是不正確的觀念，含藥痘痘貼大多含有水楊酸、茶樹精油，或是預防細菌感染的6次甲基雙醋酸氯啶（Chlorhexidine）等成分，只能促進角質代謝和抗菌，無法治療青春痘或是緩解發炎。

痘痘貼是1種人工敷料，主要是用於隔離外在髒汙、吸附傷口分泌物、物理性防曬與遮瑕，適用於有傷口，或可看見膿頭、只須用青春棒輕輕壓擠，就流出膿液的青春痘類型。至於閉鎖性粉刺，就不建議使用痘痘貼，因為無法吸附毛孔裡的髒汙，還會蓋住粉刺，讓毛孔阻塞更嚴重；此外，沒有膿頭的囊腫型青春痘，因為皮膚深處已在發炎，如果用了痘痘貼，悶住患部，反而會讓症狀惡化。

以該名女大學生為例，原本罹患囊腫型青春痘，用了含藥痘痘貼之後越貼越腫，就診時，已經變成了重度囊腫型青春痘，紅腫發炎，嚴重時還必須清創消炎。趙昭明說明，常見的黑、白頭粉刺，屬於尚未發炎的輕度青春痘，平常應該注重清潔、疏通毛孔，適合以A酸、水楊酸擦拭，可協助加速角質代謝，降低發炎機率。

至於紅腫的青春痘，屬於中度以上，不管是沒有化膿，卻有微突發紅的中度丘疹型青春痘，或是看不見膿包，但能看見1顆紅腫的重度囊腫型青春痘，都已是嚴重發炎，應就醫診治。如何避免成為豆花一族？趙昭明建議，平時應少吃甜食、油炸物，也避免晚睡、熬夜與壓力，前者容易導致皮脂腺分泌，後者則會讓荷爾蒙失調。

此外，沒做好卸粧、清潔等工作，或是用到不好的清潔劑、不適合的保養品，都可能阻塞毛孔，引發皮膚發炎，趙昭明提醒，年輕人應該做好每日肌膚清潔工作，才能有效防堵青春痘。

更多健康資訊一次滿足！點此進入【NOW健康】