（中央社記者楊明珠東京20日專電）日本防衛省為了防範中國入侵西南方離島，計畫在陸上自衛隊熊本縣健軍駐屯地，新設一支電子戰專門部隊，提升第一線偵測及干擾敵軍能力。

日本產經新聞報導，日本防衛省考慮於明年底在位於熊本縣的健軍駐屯地設立一支約80人編制的電子戰專門部隊，並將於月底擬妥明年度預算概要，編列這支新設電子戰專門部隊相關經費。

去年3月日本防衛省在位於長崎縣的相浦駐屯地成立離島奪回部隊「水陸機動團」，被視為日本版陸戰隊，而未來新設的電子戰專門部隊將與「水陸機動團」聯合作戰，加強第一線因應能力。

日本陸上自衛隊在北海道東千歲駐屯地已有電子戰部隊第一電子隊，熊本新設電子戰部隊成立後，日本防衛省將進行統合作業。

日本陸上自衛隊計畫更新車載型的網路電子戰系統裝備，2019年度更新的裝備首度部署於神奈川縣通訊學校，2020年度持續引進，蒐集的電波頻率範圍擴大，移動載具也可偵測電波頻率，提升干擾敵軍能力。

電子戰專門部隊在緊急狀況時，以運輸機將通訊裝備運送到前線，在離島遭入侵第一時間，掌握登陸敵軍及艦艇通訊或雷達電波頻率，加以有效干擾。

報導說，新設電子戰專門部隊健軍駐屯地是管轄九州與沖繩（琉球）的日本陸上自衛隊西部方面隊總監部的指揮中樞，不過，防衛省可能規劃電子戰專門部隊隸屬於指揮全國部隊的「陸上總隊」。（編輯：王永志）1080820