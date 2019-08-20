（中央社記者姜遠珍首爾20日專電）韓美下半年聯合軍事演習將於今天下午如期結束，今年的主要韓美聯演基本落幕。北韓近日發射飛彈在很大程度上是針對聯演，北韓的武力示威能否就此偃旗息鼓引發各方關注。

南韓聯合新聞通訊社報導，南韓軍方人士19日透露，11日起分兩部分進行的本次演習是透過電腦模擬方式進行，並未實際出動兵力和作戰裝備，旨在檢驗韓軍收回戰時作戰指揮權所需的「初始作戰能力」（IOC）。

報導指出，這次韓美聯合軍演首度由韓美聯軍司令部副司令崔秉赫擔任司令，全權指揮本次聯演，駐韓美軍司令艾布蘭（Robert B. Abrams）擔任副司令。南韓軍方將在10月舉行的韓美軍事委員會會議（MCM）和安全會議（SCM）上彙報驗證結果。

在2014年第46次安全會議上，韓美對於戰時作戰指揮權移交方案達成協議，並分階段走相關程序。雙方達成的3個條件包括：韓軍掌握主導協防所需的核心軍事能力；韓軍具有初期應對北韓核飛彈能力；半島和地區安全環境適合收回戰時作戰指揮權。

韓美今年叫停代號為「關鍵決斷」（KR，KeyResolve）和「鷂鷹」（FE，Foal Eagle）的聯合軍演，以小規模演習取代「乙支自由衛士」（UFG）聯合演習。

今年3月舉行代號為「19-1同盟」的聯演，取代此前的「關鍵決斷」聯演。本月11日起實施下半年聯合軍演。

韓美如此大幅縮減聯演規模，意在為美國和北韓儘早重啟非核化對話營造有利氛圍。

報導指出，北韓強烈譴責這次聯演，稱這是「向我們刺來的匕首」，並在本月內4次發射短程彈道飛彈，包括2枚北韓所謂的「新型火箭彈」。但軍事專家認為，北韓近期向美國釋放願在韓美聯演結束後重啟對話的訊號，因此各方軍事緊張在這次演習後可能會有所緩解。

在美國總統川普10日公開的北韓國務委員會委員長金正恩親筆信中，北韓表示了希望在韓美聯合軍演結束後重啟談判的立場。

與此同時，美國國務院對北韓特別代表畢根（Stephen Biegun）將於聯演結束當天（今天下午）開啟3天的南韓之旅，此訪能否促成美國和北韓工作層磋商在近期舉行，備受關注。（編輯：馮昭）1080820