（中央社台北20日電）新浪微博社區今天公告，旗下帳號「香港新浪旅遊」因發布「時政有害資訊」，根據「微博社區公約」的有關規定，已將該帳號關閉。

根據大陸網友截圖，微博帳號「香港新浪旅遊」19日下午轉發一篇網文，標題是「風雨中抱緊自由：記818維園『流水式』百萬人集會」，遭舉報後緊急下架。

公告並稱，根據新浪香港申請，已將其所屬的5個帳號：「香港娛樂」、「香港新浪新聞」、「小浪在香港」、「香港新浪遊戲」、「香港新浪體育」全部禁言一週，並責令相關負責人提交確保內容安全的整改報告。

對此，新浪微博CEO王高飛昨天深夜在其微博「來去之間」轉發這則公告，並稱「應肇事人申請，連坐了」。

微博社區公告後，大陸網友留言戲稱這是新浪「大義滅親」、「狠起來連自己都砍」；許多人反問王高飛是不是已經被上面請去「喝茶」了。

「香港新浪新聞」昨晚發表道歉聲明稱，由於工作不嚴謹，未能及時到位地對第三方合作網站「熱新聞」發布在其飲食頻道的一則內容進行有效審核並自動過濾有害資訊，導致系統自動抓取該內容同步在新浪香港生活頻道，並自動發布到「香港新浪旅遊」 的微博。

經查，這篇網文源自於部落格「甜魔媽媽新天地」，署名Yan Lo的一名香港媽媽在文中表示，當天凌晨才下飛機回到香港，原本十分猶豫要不要去參加818維園集會，最後還是決定出去，並見證了香港人在「風雨中抱緊自由」的動容一幕。

她在文中說，當天是先回家安頓好兩個小孩後，隻身去維園參加。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1080820