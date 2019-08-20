（中央社河內20日電）越南外交部前次長范光榮表示，中國多次侵犯越南等國海域，企圖獨占南海，阻礙各國資源開採活動，此舉若不被阻止，將是危險先例，越南應備妥所有因應方案，包括向國際仲裁法庭控告中國。

中國7月初以來派遣探勘船「海洋地質8號」等船隻進入南沙群島最西側陸地淺灘萬安灘探勘石油。

越南將萬安灘稱為思政灘（Tu Chinh），聲稱依照1982年聯合國海洋法公約相關規定，萬安灘位於越南200海里專屬經濟區以內。

中國派遣探勘船進入萬安灘，越南緊急出動海警船與漁檢船阻擾，雙方對峙至今，越中關係陷入緊張局勢。

「線上知識報」新聞網站今天報導，越南外交部前次長范光榮（Pham Quang Vinh）表示，中國最近重演侵犯越南海域嚴重行為，違反1982年聯合國海洋法公約等國際法。

報導說，中國一直以來表達希望與區域各國發展和平、友誼與合作關係，但派遣船隻進入南沙群島探勘石油舉動，已削弱各國對中國的信任。

范光榮表示，中國違反國際法的行為若不被阻止，可能會成為區域「一個危險的先例」，削弱各國間互信，不利於營造區域和平、穩定、合作與發展環境。

他說，中國作為一個大國，更應為維護世界和平與穩定負起責任，以及嚴格落實國際法律。

范光榮指出，中國在南海大規模填海造陸，東協與世界各國表示反對，將此視為非法行為，但中國最近又利用這些人工島展開侵犯其他國家合法海域的行為，這個做法更不容接受。

范光榮分析，中國多年來數次侵犯各國海域，阻礙其他國家在合法海域施行正當權益，包括海洋資源開採活動，企圖將沒有爭議的海域變成有爭議的海域，企圖實現「九段線」主張，控制整個南海海域。

范光榮說，越南在國際法基礎上堅決維護自己海上主權與正當權益，也堅持與中國對話，要求對方尊重國際法，但是也應備妥所有符合國際法的因應措施，包括向國際仲裁法庭提告的方案，其中可以參考菲律賓控訴中國仲裁案前例，凸顯這項判決的法律價值。

范光榮建議，除了繼續在海上維持執法船隻權益外，越南也應爭取區域與國際社會的支持，共同為越南發聲，要求中國遵守國際法律，為區域和平與穩定作出貢獻。（編輯：王永志）1080820