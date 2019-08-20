（中央社羅馬20日綜合外電報導）義大利副總理、反體制政黨「五星運動」（5-Star Movement）黨魁迪馬尤今天藉著向總理孔蒂致謝，釋放聯合政府即將瓦解的風向。

迪馬尤（Luigi Di Maio）表示：「無論如何，我想告訴大家，能在這個政府裡共同打拚是一種榮幸。」

無黨籍的孔蒂（Giuseppe Conte）預計今天稍晚向國會發表演說捍衛自己的政績。此前五星運動的聯合政府夥伴、極右派「聯盟黨」（League）揚言，將向國會提出不信任投票以推翻政府。

國會何時處理這項不信任投票動議，目前尚未排定，所以義大利政局動盪何時告終，仍變數難料。

但各界普遍認為孔蒂今天稍晚就會請辭，以便總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）與各黨派展開正式磋商，探討能否籌組新的聯合政府，若磋商無法達成共識，馬達雷拉將解散國會。

聯盟黨主席薩爾維尼（Matteo Salvini）已要求提前舉行國會選舉，因為薩爾維尼認為自己居高不下的民調支持度將使他大權在握，反體制的五星運動則會淪為在野黨。

迪馬尤指出，五星運動的國會議員將力挺孔蒂。他在臉書貼文說：「我們每個人都知道自己站在歷史正確的一方。」（編譯：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1080820