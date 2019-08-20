（中央社馬德里20日綜合外電報導）西班牙大加納利島（Gran Canaria）地方官員今天說，由於風勢減輕，自週末以來肆虐這個度假島嶼延燒大片區域的野火已經減弱，部分撤離家園的民眾可望獲准回家。

加納利群島（Canary Islands）自治區主席托瑞斯（Angel Victor Torres）今天推文說：「大加納利島火災出現好消息。」他說：「昨晚前往（受影響）地區勘察時，專家告訴我火勢正在減弱。」

大加納利島官員莫拉萊斯（Antonio Morales）告訴西班牙的電台：「很幸運，風勢減弱。所以，昨晚的情況比預期好很多。」

他又說，火勢對島上生物多樣性保護區的影響，不如預期那麼糟。

大火昨天入侵大加納利島的塔瑪達瓦自然公園（Tamadaba natural park），當地有大片原始松樹林，被視為這座島的「綠肺」之一。但是莫拉萊斯說道，入侵的火勢沒有預期的猛烈。

他又說，大火並沒有如最初擔憂地延燒到伊納瓜自然保留區（Inagua nature reserve），這是島上另一處主要生物多樣化保護區。

有數千民眾被迫撤離家園，莫拉萊斯表示，除非天氣狀況再次惡化，一些民眾將獲准回家。

當局昨天表示，目前大火已經燒毀1萬公頃高山林區。（實習編譯：曲育賢/核稿：林治平）1080820