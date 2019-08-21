（中央社記者唐雅陵聖保羅20日專電）阿根廷總統大選，執政黨暫居下風，經濟更加不穩定，雖然10月27日才首輪投票，現在卻已對股匯市造成影響，阿根廷是巴西工業產品的最大買家，巴西經濟也連帶受到波及。

阿根廷8月11日進行總統大選預選，反對黨候選人艾柏托（Alberto Fernandez）得票率領先尋求連任的總統馬克里（Mauricio Macri）15個百分點，金融市場反應不佳，多項經濟指標下降。

專家指出，阿根廷的不穩定可能影響巴西對外貿易、投資、旅遊業和美元，且根據總統大選結果，巴西與阿根廷的政經關係可能惡化。

被視為反市場的候選人艾柏托在總統大選預選中獲勝後，巴西幣兌美元也貶值，顯示阿根廷市場的負面反應感染了巴西，投資者衝動地同時從巴西和整個南美洲抽離資金。但專家認為，這種影響只是過渡性的，等阿根廷總統大選落幕後就會結束。

巴西利亞國際關係教授維迪加爾（Carlos EduardoVidigal）分析指出，初期的恐慌過後，投資人應該評估每個國家的具體風險因素；阿根廷危機沒有能力擾亂巴西經濟，因為巴西的外匯存底超過3800億美元，擁有多元化的貿易夥伴和強大的國內市場。

FGV大學應用經濟研究員黎貝洛（Livio Ribeiro）則認為，阿根廷的政經局勢對巴西外貿的影響顯著。

黎貝洛指出，阿根廷是巴西工業產品的最大買家，巴西向鄰國出口的90%以上產品是製成品。而占巴西出口到阿根廷最大比重（約30%）的汽車業，是最受阿根廷經濟問題影響最大的行業。

巴西工商部和全國汽車製造商協會（Anfavea）數據指出，在阿根廷出售的汽車，超過60%來自巴西。但隨著經濟危機惡化，貧困加劇，通貨膨脹侵蝕工資，阿根廷人以減少購買巴西生產的汽車和汽車零組件。

協會報告說，今年1月至7月，巴西汽車出口下降41%。同期巴西對阿根廷的出口總額則較2018年下跌43%。

簡而言之，如果阿根廷的財政狀況惡化，巴西製造業出口部門可能受到影響，致使巴西越來越依賴食品和礦物等基本產品的銷售。

另一方面，黎貝洛指出，如果巴西向阿根廷出售的汽車減少，目前設在阿根廷的汽車工廠可能選擇轉移到巴西，以尋求更穩固的經濟市場。

此外，巴西擁有多元化的貿易夥伴，就算阿根廷是巴西最大的製成品買家，向其他國家銷售產品也有助於保持巴西對外貿易熱絡。

阿根廷選舉結果也可能改變與巴西的關係。與馬克里交好的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）曾說，如果艾柏托贏得選舉，阿根廷將變成另一個委內瑞拉。巴西經濟部長葛德斯（Paulo Guedes）也表示，如果左派候選人獲勝，關閉阿根廷經濟，巴西可能退出南方共同市場（Mercosul）。

維迪加爾指出，巴西與阿根廷過去保持緊密的雙邊貿易交流，但因波索納洛和艾柏托兩人的視角非常不同，如果中偏左的貝隆主義（美洲本土化的社會主義）支持者艾柏托獲勝，兩國關係可能惡化。

此外，艾柏托也可能質疑南錐經濟體與歐盟之間達成的自由貿易協定，因為部分阿根廷人擔心，這項協定會導致從歐洲進口製成品增加，降低阿根廷工業的競爭力。

與此同時，艾柏托則試圖安撫市場和巴西政府，他接受阿根廷「國家報」（La Nacion）訪問時說，如果當選總統，不會關閉阿根廷經濟，同時將南方共同市場視為核心問題，而巴西也將繼續成為阿根廷的主要貿易夥伴。（編輯：陳永昌）1080821