新加坡政府決定釋出 5 張純網銀執照， 身為新加坡第二大銀行的華僑銀行也不願落於人後，打算搶下一張執照，拓展新客源與新市場。

外電指出，華僑銀行計畫以設立合資子公司的方式，尋找共同進軍純網銀的合作夥伴，據知情人士透露，華僑銀行持股不會過半。對華 僑銀行而言，成立純網銀是接觸新客層與新市場的一種方式，比如若是與電信業者合資，有機會接觸到使用該電信商服務，但未在華僑銀行開過戶的客群。

在 Fintech 潮流下，愈來愈多電信與科技業者跨足支付、借貸等金融服務，令傳統金融業面臨嚴峻競爭。不少企業決定化敵為友，今年年初，香港渣打銀行 (2888-HK) 就與電訊盈科 (0008-HK) 合資成立純網銀。

新加坡金管局有意釋出 5 張網銀執照，其中 2 張為純網銀執照，將發給新設立的零售銀行；另外 3 張則為數位銀行執照，發給主要服務中小企業的貸款銀行。但金管局將在這個月稍晚才公布申設純網銀的相關細節，因此華僑銀行最後會選擇哪一家合作夥伴，還需視申請執照的條件來決定。

華僑銀行數位創新主管 Pranav Seth 表示，該銀行對於能接觸到新客群與新市場的合作與合資機會，都抱持著開放的態度；不過他並未透露關於申設純網銀的消息。

據傳新加坡電信 (Singtel；Z74-SG) 是華僑銀行可能的合作對象，但該公司對此傳言婉拒評論。新加坡電信執行長 Chua Sock Koong 在 8 月稍早，曾表示該公司正在研究純網銀的發展前景。

為增強新加坡在金融行業競爭力，新加坡金管局於 6 月宣布，考慮對非金融企業核發最多 5 張純網銀執照。而在新加坡三大銀行中，只有華僑銀行尚未推出純網銀服務。星展銀行 (DBS；MU7-SG) 在印度、印尼有純網銀服務，而大華銀行 (UOB；U11-SG) 則於今年在泰國推出純網銀。

華僑銀行周三 (21 日) 於新加坡股市收盤下跌 0.28%，報每股 10.66 新元。

華僑銀行今年至今股價走勢 (圖: Google)

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