（中央社記者康世人新德里21日專電）巴基斯坦為抗議印度廢除克什米爾特殊地位，最近展開多項對抗措施，甚至延燒到印度藝人。巴基斯坦已致函聯合國兒童基金會，要求解除寶萊塢明星琵豔卡和平親善大使頭銜。

印度News 18頻道今天報導，巴基斯坦人權部長馬札利（Shireen Mazari）近日致函聯合國兒童基金會（UNICEF）批評說，琵豔卡（Priyanka Chopra）身為UNICEF的和平親善大使，卻在克什米爾議題支持印度政府作為，充滿「沙文主義」。

印度政府5日廢除賦予印度控制克什米爾特殊地位的憲法第370條，且增派逾4萬名安全部隊人員對克什米爾進行軍管，切斷通信與網路，未經合法審判逮捕當地政治領袖；印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）最近更表示，印度承諾「不首先使用核武」的政策，可能取決未來具體情況。

不過，身為印度軍人子女的琵豔卡，表態支持印度政府，也支持辛赫對巴基斯坦發出核武威脅。

馬扎利在信函中指控，琵豔卡支持印度政府，等於支持包括核子戰爭在內的戰爭，破壞琵豔卡擔任聯合國和平親善大使的信賴感，完全違背琵豔卡身為和平親善大使應該堅持的和平與善意原則，除非立刻解除琵豔卡和平親善大使頭銜，否則和平親善大使一職將被全球嘲弄。

信函還表示，克什米爾出現危機，是因為莫迪政府撤銷克什米爾的特殊地位，且正對當地穆斯林進行「種族清洗」，莫迪政府也正在否決400萬名印度東北阿薩姆省（Assam）穆斯林的公民身份，「建立了類似納粹集中營的拘留中心」。

馬扎利還在信函中指控印度安全部隊，正「加強對克什米爾的婦女和兒童使用子彈」。

唯一在印度寶萊塢及美國好萊塢雙棲的印度知名藝人琵豔卡，身為印度軍人子女，曾在印度2月底為報復巴基斯坦恐怖分子在印度發動攻擊事件而空襲巴基斯坦境內恐怖份子營地後，推文說：「印度萬歲！」

琵豔卡當時的舉動，也引起巴基斯坦網友發起向聯合國兒童基金請願活動，批評琵豔卡身為聯合國和平親善大使，對印度空襲巴基斯坦應保持中立和和平立場，但她推文支持印度軍方，顯示她不值得擁有這樣的榮譽頭銜，應剝奪她的和平親善大使頭銜。（編輯：高照芬）1080821