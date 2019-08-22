Fed 發布最新會議報告，市場走勢溫和，但傳遞的消息卻很明確——市場仍擔心 Fed 降息挽救經濟的態度不夠積極。

在下午 Fed 發布會議紀錄不久，2 年期公債和 10 年期公債殖利率曲線轉扁平，接著短暫反轉，繼上週短暫發生過一次後，2 年期公債殖利率又再度高於 10 年期公債殖利率。上週盤中發生後，收盤並沒有維持該走勢，其他期間的殖利率曲線已反轉且維持走勢，唯獨 2y/10y 沒有。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週五將發表談話，澄清 Fed 目前的政策立場，市場盼 Fed 解決爭議，即 Fed 究竟只會降息幾次，或者展開一場漫長的降息週期。

如果殖利率曲線反轉後停留一段時間，被視為強烈的經濟衰退警告。

券商 National Alliance 分析師 Andy Brenner 表示，「看起來 Fed 可能會冥頑不靈，且殖利率曲線會開始在價格上反映這點。」

Fed 於 7 月底降息 1 碼，且降息當日鮑爾也表示該次行動為「中期調整」。在最新公布的 7 月會議記錄上，Fed 確實稱這 10 年多來首次降息是「重新校正」，並強調這並非未來降息的「預設路線」。

巴克萊首席美國經濟學家 Michael Gapen 表示，如果之前鮑爾不提期中調整這一個詞，大眾就會將 Fed 的行動解釋為未來降息之路已經開展，而非只是一兩次的降息。自 Fed 7 月會議以來，債券殖利率就一直下降，朝著負利率邁進。

上一回 Fed 會議前，美國 10 年期公債殖利率為 2.07%，但週三下午已經降至了 1.58%，2 年期公債殖利率走勢也大致相同，只是波動幅度大一些。

BMO 利率分析師 Jon Hill 表示，「如果 FOMC 沒有表現出非常積極降息的強烈急迫性，我們就會返回成長緩慢、通膨疲弱的世界，因為 Fed 正冒著『不提供足夠支撐力』的風險，這造成了殖利率曲線反轉。然而，一些經濟數據卻也顯示出嫩芽，大眾擔憂金融穩定性是合理的，在經濟數據轉變前，在週期早期就降息，這可能導致過度承擔風險。」

Fed 官員上回顯然意見分歧，有 2 人認為該降息 50 個基點，幾人反對，其中 2 人政見相反，Fed 預計 9 月會議再降息 25 個基點。

Brenner 表示，「這降低了市場對鮑爾週五演講的預期，可能會讓鴿派更傾向具有爆發力。」

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