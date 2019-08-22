（中央社記者黃國芳嘉義市22日電）嘉義市吳姓男子、陳姓女子夫妻涉嫌從事地下匯兌，檢調查扣現金2億4000多萬元，檢方昨天聲押，因逮捕程序不合法，當庭釋放；因被告行蹤不明又購買機票，今天再度聲押。

吳姓男子、陳姓女子夫婦涉嫌利用兩岸貨幣往來需求，未經核准，辦理兩岸匯兌業務，經長期蒐證及監控後，於19日分別前往台北市和平東路、嘉義市及嘉義縣等處執行搜索，共扣得現金新台幣2億4000多萬元，並帶回2人。

檢方於20日晚上複訊後，認為吳姓、陳姓夫妻涉嫌違反銀行法等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯或證人之虞，向嘉義地方法院聲請羈押。

嘉義地方法院羈押庭法官認為檢察官以刑事訴訟法準現行犯規定逮捕2人，不過被告2人在受逮捕前的數小時，為調查官所控制，不可能有違反銀行法相關犯行。

羈押庭法官認為，刑事訴訟法規定準現行犯的逮捕，在時間上須與犯罪行為終了有相當的密接性，才足以擔保犯人與犯罪的明確性，因此，法官認為被告2人不符合準現行犯的逮捕要件，逮捕程序不合法，便駁回檢察官羈押聲請，於昨天凌晨當庭釋放。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天表示，被告吳男昨天被釋放後，就搭高鐵北上，檢方立即啟動防逃機制，直到昨天晚上才回到嘉義地區，且他的手機又關機找不到人，透過另一被告陳女才找到吳男，疑有湮滅證據嫌疑，便持拘票拘提2人到案。

蔡英俊指出，被告吳男昨天被釋放後，行蹤不明，又交代不清，且所扣押的資料中，發現吳男、陳女夫婦日前已購買好機票，且還有已申請移民的資料，吳男的財力證明出自大陸的銀行，註明財力良好，檢方高度懷疑被告2人有逃亡、湮滅證據之虞，今天再度向嘉義地方法院聲請羈押。（編輯：黃世雅）1080822