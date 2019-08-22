正值炎熱夏天，溫度一高就容易噴汗，最怕出門沒多久，就散發尷尬汗臭味，不妨使用純精油香氣的沐浴乳，導出的香味若隱若現。大家都知道保養要從清潔做起，除了要呵護嬌嫩的臉部肌膚，更要學會照顧不易清潔的身體細節處，尤其忙碌了一天，使用含有精油成分的沐浴乳，能讓筋疲力盡的身心靈恢復朝氣，而挑選香氛型沐浴乳時，除了味道要不刺鼻，洗起來乾淨清爽、不殘留黏膩感也很重要。

貴婦圈相當火紅的醫美品牌「IVYBELLE」 繼明星商品面膜之後，近日舉辦全新身體保養品發表會，透過奢華宜人的香氣與頂級護膚成分，把保養跟清潔一次完成，就連微風女郎郭源元、金鐘獎最佳女配角楊小黎等人都現身支持，分享夏日持香祕技。

活動現場眾星雲集，邀請到許多名媛貴婦、女神級藝人前來歡慶新品上市，楊小黎分享，自己屬於敏感肌，挑選清潔品特別小心，就怕刺激皮膚，郭源元則認為，一個人除了外型要打理好，氣味更是散發魅力的所在，因此特別推薦IVYBELLE「山茶花精油沐浴乳」，使用後停留在身上的山茶花香氣很舒服又持久，而且成分天然，洗完滑嫩不乾燥，出門忘了噴香水，也不怕流汗有異味。

星捷生技國際有限公司董事長暨品牌創辦人李佳霈（Ivy）去年12月正式創立IVYBELLE，首波先推出醫美指定專用面膜，成功席捲貴婦圈，短短半年就大賣了兩萬片以上，本身追求完美的她，也加緊腳步推出不同於市面的精油沐浴乳，不加香料、香精，聞起來不是化學香味，花了將近一年的時間才打造出男女都適用的高貴山茶花香氣，夏天使用也不會過於濃郁。

Ivy自信地說，「沐浴乳由四種有機精油調和而成，且都有拿到歐盟國際認證，不添加致敏化學精油」，而在研發過程中，最困難的就是調香，因為隨著加入不同原料，都會改變味道，「我從打樣開始就每天洗，出國也洗，嘗試了十幾種精油才研製出我最愛的山茶花香氣」。最大特色是洗完留有後調，花香會慢慢變成檀香的味道。

此外，Ivy特別推薦給皮膚容易乾燥的人，裡面含有天然蘆薈、蜂蜜、荷荷巴油等保濕潤澤成分，可以修護粗糙及乾燥皮膚，洗起來滋潤不留化學負擔，不易造成過敏反應。Ivy也透露，未來還會陸續推出以淡雅清香為主的沐浴乳，讓更多層次的香氛，融入更多人的生活日常。