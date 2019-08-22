▲捷克再度傳出有音樂團體因布拉格市長賀瑞普的友台立場，原訂赴中國巡迴演出的行程臨時被取消。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲捷克再度傳出有音樂團體因布拉格市長賀瑞普的友台立場，原訂赴中國巡迴演出的行程臨時被取消。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

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（中央社記者林育立柏林22日專電）捷克再度傳出有音樂團體因布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）的友台立場，原訂赴中國巡迴演出的行程臨時被取消。

捷克新聞社（CTK）報導，布拉克（Prazak）弦樂四重奏的中提琴手克魯森（Josef Kluson）表示，由於布拉格市長賀瑞普對台灣和西藏的友善立場，原訂在北京等地舉行的音樂會臨時被取消。

這也是繼布拉格愛樂（Prague Philharmonia）後，今年第2個中國巡迴演出被禁的捷克音樂團體。

布拉克四重奏去年才在中國巡迴演出，慶祝捷克斯洛伐克建國100年。克魯森表示，合約都簽了，預計演出4場，北京的合作夥伴對演出沒被共黨相關單位批准也相當驚訝。

克魯森強調，中國的決定相當荒謬，因為布拉克四重奏跟布拉格市一點關係也沒有，捷克駐中國大使館已承諾將向中方交涉。

成立於1970年代的布拉克弦樂四重奏是捷克代表性的室內樂團體，以詮釋捷克作曲家的作品聞名。

去年底接任捷克首都布拉格市長的賀瑞普，上任後即著手廢除布拉格和北京姊妹市協定中有關台灣是中國不可分割領土的「一中條款」，並在市府升起西藏的雪山獅子旗，多次引發中國政府的抗議。（編輯：高照芬）1080822

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